Este domingo se llevará a cabo el Super Bowl LVII entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. El ansiado evento deportivo definirá el título, pero también es el marco de muchas marcas para publicitarse sin importar el tener que pagar exorbitantes costos, ya que es el evento donde más de 112.millones de espectadores no se pierden alrededor del mundo.

La cita será este 12 de febrero y durante tres horas veremos un sinfín de comerciales e incluso hay marcas que aprovechan para anunciar nuevos productos, mismos que duran 30 segundos y según Variety y Forbes, quien quiera anunciarse tendrá que pagar de entre 6 y 7 millones de dólares.

¿Qué anunciarán en el Super Bowl 2023?

Según la investigación hecha por Google Trends, la marca de botanas Doritos ha producido comerciales a los que la gente vuelve una y otra vez.

Las productoras de cine aprovecharán también la final de la Super Bowl 2023 para lanzar los tráilers de las películas que se estrenarán este año como Ant-Man y la Avispa: Quantumania, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y un primer vistazo The Marvels, la secuela de Capitana Marvel, The Flash; Aquaman, Fast and Furious, Scream 6, La Sirenita, Transformers: El despertar de las bestias, John Wick 4 y Oso Vicioso.

Se cree que son 32 las compañías que han contratado algún espacio publicitario para el partido que decide el campéon de la NFL este domingo, según la consultora Brand Innovators.