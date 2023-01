En los último días, el nombre del vocalista de Cartel de Santa se ha hecho tendencia en redes sociales, debido a que se filtró un clip sin censura que solo sería compartido en su cuenta de OnlyFans, el tema rápidamente se hizo viral en la web y cientos de fans comenzaron a buscar y compartir el video de Babo, pero ¿sabías que hacerlo es un delito?

El video se trata del tema ‘Piensa en mí’, la nueva canción del Cartel de Santa y cuya versión sin censura causó gran revuelo en redes sociales, surgieron memes, expresiones de asombro y más. Seguramente conoces a alguien que lo vio o que incluso te lo compartió, pero aunque la intención solo hubiera sido por curiosidad o diversión, la realidad es que no se trata de algo legal.

¿Por qué compartir el VIDEO de Babo sería un delito?

Recordemos que la filtración de este tipo de contenido sin consentimiento de la persona involucrada atenta contra la Ley Olimpia, la cual busca reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales.

Aunque Babo grabó conscientemente el video, no es un material que iba a ser difundido gratis, su destino era solo para sus suscriptores de OnlyFans, es decir que su distribución no tuvo su autorización. Por lo que los usuarios que compartan o difundan este tipo de fotografías o vídeos íntimos por redes sociales están cometiendo un delito, todo parece apuntar que Babo no tomará medidas al respecto y que incluso no es un tema que le moleste, ya que hasta ha compartido los memes.