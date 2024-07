Johan Vásquez no buscó excusas para explicar la decepción mexicana en la Copa América de Estados Unidos 2024. Tras el empate a cero frente a Ecuador en Glendale, Arizona, que sentenció el adiós del Tri en fase de grupos, el defensa central dio la cara y se mostró autocrítico con lo exhibido por el equipo.

Al respecto, el futbolista del Genoa italiano reconoció que la Selección Mexicana podría haber llevado a cabo una mejor actuación. Además, afirmó que el nivel de los equipos de Conmebol es superior a los de la Concacaf.

Johan Vásquez no ocultó su frustración por la temprana eliminación mexicana. (Imago)

“Sabíamos desde el principio que podíamos hacer mejor las cosas, jugar mejor la eliminatoria, el nivel es más alto en Conmebol”, señaló el futbolista de 25 años, que disputó todos los partidos de México en el actual certamen, en declaraciones a TUDN.

Más allá de esto, el ex Pumas UNAM y Rayados, entre otros, aseguró que está listo para un nuevo desafío no obstante de la tristeza por la prematura eliminación. “Yo no creo en tirar la toalla, sí me voy triste, pero me voy con una revancha y quiero seguir intentando. Hay que ser autocrítico y saber qué no hicimos y crecer con esta derrota”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

Luego de la frustración vivida en la Copa América 2024, México ya tiene las fechas confirmadas para sus próximos compromisos. Ambos se tratarán de encuentros amistosos que se llevarán a cabo nuevamente en Estados Unidos.

El primero de ellos será el 7 de septiembre ante Nueva Zelanda en el Rose Bowl de Pasadena. Tres días más tarde se enfrentará ante Canadá en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.