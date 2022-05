Christian Nodal se descargó por redes sociales con su ex suegra, la mamá de Belinda. Aquí te compartimos todos los detalles.

Belinda y Christian Nodal se separaron en febrero de este año pero desde entonces los cantantes fueron noticia por distintas peleas y discusiones que se hicieron públicas. Ahora el compositor de 23 años tuvo un fuerte cruce en redes sociales con su ex suegra.

+La Voz Kids México 2022: cómo quedaron conformados los equipos luego de las audiciones a ciegas

Todo comenzó hace algunos días, cuando Belinda subió en su Instagram una foto que una fan comentó: “Beli es lo máximo please que ya no vuelva con el naco de Nodal”. Al parecer la madre de Belipop le respondió a la usuaria con unos emojis de aplausos, lo que generó el enojo del cantante.

+La Casa de los Famosos 2 | Qué es la nominación espontánea y cuándo la pueden usar los participantes

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mi. Cuando me canse de dar se acabó todo", publicó Nodal en su cuenta de Twitter.

Luego le respondió a una usuaria de la misma red social: "Le escribí y no cambio nada. No se trata de dinero se trata de qué siguen y siguen tratando de afectar. Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz. Solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera qué hacer".

Belinda en "Bienvenidos a Eden"

'Bienvenidos a Edén', la nueva serie de ficción Netflix que se ha posicionado en primer lugar de vistas desde su primera semana, está protagonizada por Belinda. En esta tira, interpreta a la influencer 'África'.