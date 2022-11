La Fórmula 1 acaba de estar en la Ciudad de México y la fiesta se ha alargado unos días más, ya que el mejor piloto de México, Sergio “Checo” Pérez lanzó su serie, la cual será transmitida solo por la plataforma de streaming Star+. Cabe destacar que Checo brilló el fin de semana pasado en el podio del Gran Premio de México, por lo que contar su historia en el último año será enriquecedor para todos aquellos fans de hueso colorado del volante mexicano y el automovilismo.

La serie tiene por nombre “Checo”, como le dicen al tapatío y aunque su carrera en la Máxima Categoría es de al menos 10 años atrás, la serie se enfocará en lo que ha pasado durante su carrera en Red Bull, pero en las últimos cuatro fechas, Singapur, Japón, Estados Unidos y México, respectivamente, razón por la que se estrenó unos días después del GP México 2022, esperando haber podido celebrar en lo más alto del podio, pero un tercer lugar no es nada despreciable, aún más cuando esta peleando el subliderato con Charles Leclerc de Ferrari.

¿Cuándo se estrena la serie de Checo?

A apartir de este viernes 4 de noviembre podrás disfrutar del día a día del piloto en las últimas cuatro carreras de la Fórmula 1 pues “A través de imágenes exclusivas de su entrenamiento y de su preparación, los fans de la Fórmula 1 y del ídolo mexicano conocerán como nunca antes el mundo privado de ‘Checo’. Descubrirán su círculo de confianza, el rol que juegan sus emociones, los recuerdos en cada circuito, su trabajo para prepararse mentalmente y el impacto que tiene en él la euforia del público”, se puede leer en la sinopsis.

¿Cuánto cuesta ver la serie de “Checo” en México?

La serie de Checo será transmitida solo por Star Plus, así que tendrás que contratar la plataforma de streaming, ya que no cuenta con servicio de prueba por siete días, como otras aplicaciones, por lo que de entrada tendrás que desembolsar $199 pesos pero existen varios planes que incluyen otros servicios como Disney Plus el cual tiene un costo de $249 pesos, mientras que el tercer paquete además incluye Starzplay, por solo $309 pesos, en los tres paquetes podrás disfrutar de la serie de “Checo”.