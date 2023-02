Está confirmado el día en el que se estrenará el nuevo capítulo de The Last of Us en HBO Max. En Bolavip te compartimos todos los detalles.

Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo 4 de The Last of Us en HBO Max

The Last Of Us, la serie que se volvió furor en el reconocido sitio de streaming HBO Max desde su estreno, tendrá su cuarto capítulo disponible a partir de esta semana. En Bolavip te compartimos todos los detalles para que lo puedas ver apenas llegue a la plataforma.

Cabe mencionar que este nuevo episodio de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey recibe el nombre de "Please Hold My Hand" y tendrá una duración de poco más de una hora. La mega producción creada por Craig Mazin, reconocido internacionalmente por su trabajo en Chernobyl, es la más vista de HBO desde su estreno.

+The Last of Us: ¿Cuándo se estrena el próximo capítulo?

El cuarto capítulo de The Last of Us se podrá ver en HBO Max desde este domingo 5 de febrero del 2023 a las 20 horas de México.

+Dónde se puede ver la serie vía Streaming ONLINE

La serie se puede ver en la página oficial de HBO Max, plataforma a la que podés acceder haciendo CLICK AQUÍ. Una vez registrado, ingresas con tu usuario y contraseña.

+Episodio 4 | Tráiler oficial | The Last Of Us | HBO Max

+La sinopsis oficial

La sinopsis de la historia cuenta lo siguiente: "Joel, un superviviente de la invsaión zoombie, , es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir".