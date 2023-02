No te pierdas la última temporada de Carnival Row, serie protagonizada por Orlando Bloom y Cara Delevingne, te decimos todos los detalles.

Tal parece que algo no gustó, razón por la que después de varios años, por fin se estrenará la temporada 2 y la última; la podrás ver por Amazon Prime Video a partir de hoy 17 de febrero.

