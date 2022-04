En los últimos meses, comenzó a correr el rumor que Danna Paola mantenía una relación con Alex Hoyer, cantante que nació en Estados Unidos y fue parte del equipo de Ricky Martin en la cuarta temporada de La Voz México. Finalmente, fue el joven quien por primera vez dio detalles de su vínculo y la ex Élite días más tarde decidió hablar sobre el noviazgo.

"El amor sí existe, de verdad se los digo. No tego nada que ocultar, cada vez soy más real, por supuesto que cuido mi vida personal, por tener un lado privado, como lo de Alex, para mí es una persona que admiro, respeto tenemos nuestras vidas laborales separadas y estamos juntos a la vez”, contó Danna Paola en diálogo con "Quién".

Además, comentó que se encuentra feliz con la relación que mantiene junto a Alex: "El amor no se mide ni en la fama ni en el talento, yo no me junto con alguien por nada de eso. Ha habido tanta gente tóxica en mi vida que sí se ha acercado por eso, que agradezco que llegue una persona como él". Y culminó: "Es la primera vez que voy a hablar, mantenerlo para nosotros es nuestra decisión, no es un secreto, ya no tengo 15 años para negar relaciones, al contrario, me enorgullece mucho estar al lado de una persona que admiro".

Alex Hoyer ya había confirmado la relación con Danna Paola

En días anteriores, en entrevista con "Sale el Sol", Alex Hoyer confirmó que mantiene una relación con Danna Paola: “Nosotros no es que queramos esconder absolutamente nada, ni se trata de eso. Para nosotros, mantener privado algo que se dio tan natural y algo que valoramos muchísimo es mega importante, porque de pronto hay muchos comentarios de que ¿por qué lo escondemos?, pero en realidad es mantener algo privado”.

Para finalizar, detalló: “Tenemos una relación bastante para nosotros y eso es lo bonito, y en el momento que se quiera compartir algo, que se quiera dar más entrada a esta parte, que les digo, es algo personal, pues se hará de la manera, con gusto”.

