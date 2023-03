En este Día Internacional de la Mujer, la plataforma de HBO Max ha preparado una colección para conmemorarlas con contenidos especiales e historias de mujeres para descubrir y admirar: mujeres icónicas, creadoras, apasionadas, que no se rinden y alzan su voz.

A lo largo de todo el mes de marzo, HBO Max te acerca aquellos personajes femeninos que nos demuestran una y otra vez que no hay un modo correcto o incorrecto de ser mujer. Te dejamos la lista completa y qué días estarán disponibles.

NOSOTRAS VAMOS AL FRENTE | Desde el 1 de Marzo

No esperamos a que las cosas sucedan. Hacemos que sucedan. Historias de mujeres que han luchado por sus derechos y por la equidad. Mujeres que han perseverado para alcanzar sus metas, para sobrevivir y sobrellevar las situaciones más difíciles. En esta colección especial encontrarás títulos como: GRETA THUNBERG: UN AÑO PARA CAMBIAR EL MUNDO, JANE FONDA EN CINCO ACTOS, RENACIENDO DE LAS CENIZAS, CALL ME KAT, GENTLEMAN JACK, LA REINA: MADRE Y MONARCA, VENENO, MUXES, CON AMOR LIZZO, VEEP, AND JUST LIKE THAT, JULIA, NISE: EL CORAZÓN DE LA LOCURA, BERTHA LUTZ: UNA MUJER EN LA CARTA DE LA ONU, LA VIDA INMORTAL DE HENRIETTA LACKS y muchísimos más.

NOSOTRAS CREAMOS | Desde el 6 de marzo

Hacemos historia, contando historias. Producciones escritas, dirigidas y creadas por mujeres talentosas que marcaron un nuevo camino. En esta colección disfruta de títulos como: NO TE PREOCUPES CARIÑO, CODA: SEÑALES DEL CORAZÓN, LOVECRAFT COUNTRY, MUJERCITAS, JUNO, AMOR A DISTANCIA, PRETTY LITTLE LIARS, LO QUE ELLAS QUIEREN, PASANTE DE MODA, HACKS, MATRIX RESURRECCIONES, entre otros.

NOSOTRAS PROSPERAMOS | Desde el 13 de marzo

“Éxito es nuestro segundo nombre”. Mujeres capaces de alcanzar lo que se proponen, tanto en su carrera profesional como en su vida íntima, familiar y personal. Una colección que agrupa películas y series como LA CHICA DANESA, BIG LITTLE LIES, ERIN BROCKOVICH: UNA MUJER AUDAZ, NACE UNA ESTRELLA, SIEMPRE ALICE, EL COLOR PÚRPURA, EL SUSTITUTO, MARE OF EASTTOWN, THE UNDOING, JEFA POR ACCIDENTE, MILDRED PIERCE, entre muchísimos más.

NOSOTRAS AMAMOS | Desde el 20 de marzo

Mujeres apasionadas, comprometidas con quienes aman y trabajando incansablemente para alcanzar sus sueños. Esta colección te invita a disfrutar de MAMMA MÍA!, LA LA LAND: UNA HISTORIA DE AMOR, AMARRES, CORAZONES JÓVENES, DIARIO DE UNA PASIÓN, COMER REZAR AMAR, INSECURE, SCENES FROM A MARRIAGE, EL TIEMPO ENTRE COSTURAS, entre otros.