Patty Meza es una streamer mexicana que poco a poco va cristalizando sus sueños, esos que nacieron cuando veía los programas de “Otro Rollo” de Adal Ramones como su principal base de inspiración, y gracias al internet ha podido cumplirlos.

Es por eso que este Día Internacional de la Mujer su historia es un ejemplo a seguir, ya que adentrarse al mundo del streaming donde es claro el dominio de los hombres no es poco, pues así como ella, hay mujeres que están abriendo brecha, tal es el caso de las streamers Ari Gameplays o la Rivers.

“Ha mejorado muchísimo gracias a las chicas streamers que cada día se anima a entrar más a pesar de los prejuicios, hoy en día existe, que si algo haces mal o algo es porque eres mujer, cuando eres hombre y haces algo mal es porque no practicaste o algo así, pero cuando fallas siendo mujer no le buscan otra, es porque eres mujer y punto, entonces todavía existe eso, pero creo que el público cada vez se extiende más”

“La Rivers es un ejemplo de que está empezando a crecer y ya la vemos en los tops y en proyectos de los españoles y en cosas que antes no había y eso me alegra mucho; es algo que sigue en un proceso, pero que de cinco años para acá ha avanzado bastante”, señaló Patty.

A los 21 años Patty Meza dejó Guadalaja para mudarse a la Ciudad de México, donde comenzó una nueva vida y con ella un camino en las redes sociales a la par de la televisión y el doblaje, su primer acercamiento como creadora de contenido fue cuando tenía 18 años y hoy a sus 26 años se ha expandido a otras plataformas.

En este día, Patty manda un mensaje a todas aquellas mujeres, principalmente para que luchen por sus sueños y la unión siga en ascenso.

“Es un día para conmemorar, para recordar definitivamente, hay todo un camino por delante todavía para nosotras, seguir consiguiendo cosas. Yo nunca he sufrido discriminación, pero yo sé que existe y que hay mujeres que lo sufren, entonces que sepan que todas cada día nos unimos más, así que hay que unirnos, cuidarnos entre nosotras porque vendrán mejores tiempos, además que hagan lo que quieran hacer, no importa nada. Al final del día se trata de respetar a todas”, señaló.

Auroplay y su polémica del pasado

Para Patty, Auroplay ha dado más de lo que puede llegar a afectar a alguien, pues un error de hace 10 años ha sido traído al presente.

“Yo siento que el internet era muy distinto hace muchos años y ahora, como está en el top, le están saliendo cosas de hace 10 años y que si te soy honesta, las personas que están arriba, pues tienen cosas que les pueden sacar, a todos, seas influencer o streamer, la diferencia es que las recalcan más.

Auronplay sí cambió bastante, él ha marcado a su comunidad, pero lo que dijo hace 10 años ya se compensa con lo que hoy él ha hecho y ha ayudado a su comunidad, mientras él diga un perdón sincero y admita la culpa que tuvo alguna vez, si se puede redimir y seguir con su carrera como va”, señaló Patty

The last of Us de lo mejor que han hecho

La primera temporada de “The Last of Us sin duda le ha dejado un grato sabor de boca a Patty, pues concuerda con varios de que es una muy buena adaptación.

“Estoy muy feliz, muy contenta con la adaptación que le hicieron, yo tenía miedo de The Last, porque los que hicieron de Evil Resident y todo lo que han intentado adaptar es muy malo, y con The Last of Us nunca tuve prejuicios de sí la actriz se iba a parecer, mientras actué bien, perfecto, pero mira, me encantó, lo están haciendo increíble”, agregó.