Se ha confirmado la lista de famosos atletas que formarán parte de la sexta temporada de Exatlón México, desde hace semanas hay nombres que ya se habían filtrados pero algunos han sido toda una sorpresa. Sin duda una de las participantes que más han captado la atención es sin duda la modelo Miriam Carballo, descubre todo sobre la nueva integrante de refuerzo del equipo rojo de Exatlón México 2022.

Tras el final de Survivor México 2022, veremos en un par de semanas a Miriam Carballo, mejor conocida como “Miimmii”, competir junto a otros famosos como Dariana Garcia, Yahel Castillo y más, quienes llegarán a las playas de República Dominicana para demostrar su fortaleza y habilidades en extremos retos en Exatlón México 2022.

1. Miriam Carballo es una modelo e influencer veracruzana.

2. Nació en el municipio de Santiago Tuxtla en el estado de Veracruz, al sureste de México.

3. Tiene 27 años de edad actualmente y mide 1.75 metros.

4. Su cumpleaños es el 23 de julio.

5. Es egresada de la carrera de Ingeniería Civil.

6. En 2018 se coronó como la mujer más guapa del estado de Veracruz y participó como la representante de Veracruz en Mexicana Universal 2019.

7. Compitió por la corona del Carnaval de Veracruz 2022, enfrentándose con la influencer y blogger de belleza Yeri Mua, quién finalmente fue la reina.

8. Miriam Carballo se vio envuelta en una polémica, ya que dio a conocer las irregularidades que sucedieron el día del conteo del certamen del Carnaval de Veracruz 2022, ella compartió que a su representante le impidieron ingresar más dinero a la urna, pese a que aún faltaban 30 segundos para hacerlo.

“Yo a mi amigo y representante Manuel lo mandé media hora antes a que ingresara el dinero, pero a mi amigo no lo dejaron pasar…”, dijo la veracruzana.

“Cuando yo llegué había un mitote porque no me dejaron meter el dinero, mi amigo estaba muy molesto, porque faltaban 30 segundos para que yo metiera mi dinero y aún así no lo dejaron”, añadió la modelo.