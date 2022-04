Tras el escándalo que fue el golpe de Will Smith a Chris Rock en la reciente entrega de los Oscar, este domingo 3 de abril seremos testigos de otro de los eventos más esperados del año, la 64ª entrega de los premios Grammy. Sin duda el sueño de muchos artistas es conseguir un gramófono de oro, pero quizá para algunos no ha resultado del todo una victoria, ya que existe una popular maldición que persigue a los ganadores de Mejor Artista Nuevo.

Los Grammy son para la música lo que los Oscar vienen a ser para el cine, se trata de los premios otorgados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación para dar reconocimiento a lo más destacado de la industria musical. Famosos artistas que han ganado un Grammy al Mejor Artista Nuevo como Alicia Keys, Mariah Carey, Cyndi Lauper, Adele, Christina Aguilera y hasta The Beatles son un ejemplo de éxito, pero ¿quiénes son los que han padecido la maldición de los Grammy?

Aunque ganar un Grammy no incluye una retribución económica adicional, para muchos artistas significa un salto importante en su carrera ya que consiguen el “Grammy Bounce”, es decir un éxito de ventas tras haber obtenido el galardón. Sin embargo, hay estrellas cuyas carreras no han corrido con la mejor de las suertes, a pesar de haber ganado el preciado galardón.

La maldición del Grammy como Mejor Artista Nuevo

Aunque para muchos se trata solo de una superstición, existe una la lista de artistas cuyas carreras se han visto estancadas tras ganar el Grammy como Mejor Artista Nuevo, aquí te contamos de los casos más populares que parecen confirmar esta profecía:

Lauryn Hill: La rapera y cantante fue galardonada con el premio Grammy cinco veces en 1999, pero su éxito se esfumó y se alejó voluntariamente de la música. años más tarde fue condenada a tres meses de cárcel por no pagar un millón de dólares en impuestos.

Amy Winehouse: La leyenda musical Amy Winehouse obtuvo en 2006 el premio Grammy a Mejor Nuevo Artista, pero a pesar de su gran éxito, su vida se vio envuelta en adicciones y falleció a la edad de 27 años, cuando tenía previsto sacar su tercer disco.

Milli Vanilli: Después de los premios Grammy de 1990, el dúo germano-francés de pop y R&B contemporáneo compuesto por Rob Pilatus y Fab Morvan, famosos por el tema Girl You Know It's True y ganadores del premio a Mejor Artista Nuevo, perdieron el trofeo después de admitir que ninguno había cantado en su propio álbum.

Nominados al Grammy de Mejor artista nuevo 2022