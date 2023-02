Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este MIÉRCOLES 15 de febrero para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy MIÉRCOLES 15 de febrero

Aries

Hay momentos en que desearías mandar todo bien lejos, pero te detienes pues sabes que actúas por impulso ya que al poco tiempo se te pasa la bipolaridad que te andas manejando y te arrepientes de tus actos. Momento de pensar bien hacia dónde te diriges y cómo lograrás tus metas y sueños, no pongas las manos al fuego por nadie pues ellos no las pondrán por ti, te esperan momentos muy gratos con una persona que llegará a tu vida en próximas fechas.



Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti. No te culpes de errores tontos que ya sucedieron, no siempre eres culpable de lo que sucede, aprende a lidiar con personas con ideas distintas a las tuyas. El amor solo cambia de cama así que deja de pensar que nadie nació para ti. Si ya tienes una relación cuida la parte de los celos y la inseguridad pues podrías meterte en problemas con tu pareja. Es importante que veas hacia dónde te diriges, sueles perder el rumbo de tu camino muy seguido.

Tauro

Si sigues comparado a las personas con tus ex parejas de verdad que estarás condenado o condenada al fracaso. El amor no se visualiza en tu casilla sin embargo hay posibilidades de sexo o de salir con nuevas personas que conocerás. Aguas con la manera en que te alimentas pues en estas fechas podrías subir mucho de peso, necesitas ejercitarte más y cuidar más tu alimentación.



Ponte las pilas en cuestiones del corazón, no seas tan negativo o negativa, estás tan decepcionado de esos sentimientos que cuando alguien te empieza a mostrar atención o cariño sueles asustarte y salir corriendo o ponerte a la defensiva. Un viaje se llega cuando menos lo esperes. Recuerda que todo tiene un inicio y un final, aprende a disfrutar las cosas el tiempo que duren. Te llegará una sorpresa en próximos días, aprende a disfrutarla. Traerás el hocico bien suelto y podrías cometer errores si hablas de más, no des tu opinión sino te la están pidiendo.

Géminis

Un nuevo proyecto podría ayudarte mucho a aumentar tus ingresos, no temas a nuevos cambios y oportunidades que quizás ahí esté la clave que necesitas. Podrías comenzar a desarrollar sentimientos por una persona que ya tiene una relación, ten cuidado no te metas en esas cosas que no son para ti. Extrañarás mucho a una persona que ya no está a tu lado. No te creas de todo lo que escuchas pues ciertos comentarios van con la intención de lograr incomodarte y hacerte perder el piso.



Persona del pasado retorna y un cambio super importante te va ayudar a soltar eso que dolió mucho. Si no tienes pareja viene el amor para ti y te manejarás en perra brava, andarás que no querrás que nadie te toque.

Cáncer

Cambia tu manera de pensar y actuar pues podrías cometer errores con la persona que te interesa. Busca a esa amistad con la que no terminaste bien, deja tu orgullo y rencores atrás y decídete arreglar todas esas situaciones que quedaron pendientes e inconclusas, si sigues guardando rencores no podrás al final encontrar tu estabilidad y paz interior. Una amistad se enfermará o caerá en cama, saldrá adelante poco a poco. Si sales con una persona y no te emociona absortamente nada pues next, déjate de tonterías y dudas, aprende a amar cuando estés listo y no cuando te caiga alguien nomas de la nada.

Leo

Tienen un problema con la limpieza pues no toleran a la gente cochina y puerca. Son muy tiranos y siempre hay que decirles que sí a lo que digan o puedes meterte en serios problemas. Muy sentidos y jamás se quedarán callados. Un Leo puede ser materialista, pensar solo en sus deseos y necesidades, y estar totalmente despreocupado por los demás. Incluso pueden llegar a mentir o manipular a otros para obtener lo que desean. Leo quiere ser el mejor, el más brillante y el más bello, y cuando alguien lo conquista de alguna manera, puede volverse celoso y competitivo. Un Leo celoso y competitivo no dudará en usar la astucia, las mentiras y los engaños para desacreditar a cualquiera que vea como un rival.

Virgo

Vienen momentos en los cuales andarás algo pensativo o pensativa por ciertos problemas que traes en tu mente, debes de pensar bien antes de tomar cualquier decisión que te podría afectar en un futuro a corto plazo. Un familiar se va de viaje y te traerá un pequeño obsequio. Cambia tus pensamientos tontos, en las noches te deprimes mucho y has pensado en qué vas a hacer cuando esas personas que son importantes en tu vida se vayan, disfruta cada momento que vives con tus seres queridos y muéstrale tus sentimientos para que en un futuro no te arrepientas de lo que nunca dijiste.

Libra

Escorpio

Ten cuidado con borracheras pues podrías aflojarle a alguien que apenas y conoces y hay probabilidades de embarazo. Un dolor en el estómago y piernas podría dañarte el día. Recuerda que el amor no se acaba solo cambia de cama así que si estas pasando por un momento complicado el amor volverá aparecer cuando menos lo imaginas. Ponte las pilas que necesitas cambiar la rutina de tu día a día antes que empieces hartarte y estresarte.



Si tienes pareja la relación se tornará algo aburrida e inestable y eso se debe a que han caído en la rutina; sino se aplican dentro de poco terminará todo. Si estas soltero o soltera alégrate que vienen cambios buenos para tu vida. Un amor del signo de Piscis o Cáncer y de tierras lejanas podría llegar a tu vida y cambiar completamente tu vida. Si ya tienes una relación aprende a escuchar más a tu pareja y no creer en todo lo que escuchas pues podrías hacer tormentas en vaso de agua.

Sagitario

Tu familia necesitará más que nunca de en estos días y aunque no te lo haga saber directamente deberás de estar ahí con ellos. Cuídate de tus pies y de dolores estomacales. En estos días tendrás tu sexto siendo muy desarrollado y detectarás quien te miente y quien te quiere ver la cara. Ten presente que la vida está llena de altas y bajas, pero cuando aprendes a disfrutar tus aciertos y tus fallas es cuando le encuentras sentido a la vida y conocer la verdadera felicidad.



A veces te pasas de buena persona y ese es el motivo por el cual cuando das la mano te jalan hasta el pie, no permitas que esas personas se aprovechen de tu buena voluntad y aprende a poner límites para no salir perjudicad@ o lastimad@. La venganza solo es para los cobardes, ten presente que la vida misma se encargará de poner a las personas en su lugar, no te dañes ni te sales por afectar a quienes te dañaron en tu pasado. Te enteras de rompimiento de una relación.

Capricornio

Los juegos de azar te vienen perfectos este fin de semana que se aproxima pues andarás con una suerte muy buena, si tienes ganas de caricia no te límites y más si eres soltero o soltera, recuerda que no tienes nadie a quien rendirle cuentas. Si no tienes una relación ten mucho cuidado pues por necesidad de sexo podrías confundir tus sentimientos y caer en un juego en el cual podrías terminar enamorado o enamorada de una persona que podría hacerte sufrir mucho en tu futuro, no te atontes que ahorita no estás para esas cuestiones.



No naciste pa ser plato de segunda mesa así que no caigas en esas cuestiones. Es posible que te lleguen chismes de la vida de ex pareja o ex amor te darás cuenta como la vida y el karma han puesto a esa persona en su lugar. Tienes el poder para lograr lo que deseas, pero algunas veces caes en cuestiones muy absurdas.

Acuario

Ponte las pilas y deja de quejarte y si no tienes jale sal a buscarlo que él no va a venir a buscarte a ti, no te metas en problemas donde no te llaman porque se te da mucho dar tu opinión donde no debes. Días de reflexión y semana llena de sueños y metas, algunas veces te desesperas el no concretar nada, pero debes de tener presente que lo único que te va a caer del cielo es el agua, aprende a darte cuenta de que lo que quieres y deseas lo conseguirás en la medida que trabajes y luches por conseguirlo.



No seas tan duro o dura con quienes te rodean o te costará mucho trabajo disculparte si te hacen mala cara. Te enterarás de una noticia que te hará que se te caigan los calzones sobre una persona importante para ti, pues muchas cosas que te negabas a creer saldrán ciertas, las decepciones aparecerán, pero sabrás aceptar las cosas. Recuerda que las personas de tu familia constituyen la parte fundamental de tu vida, no te enojes o molestes con ellos pues son quienes siempre te sacarán de tus apuros.

Piscis

Amistad se compromete en estos días; es posible que sufras de celos por una persona que no es nada tuyo, ten cuidado pues son los primeros indicios de que sientes algo en tu corazón. Siempre que quieras iniciar un negocio visualiza que te irá de la mejor manera pues solo de esa manera lograrás atraer cosas positivas, si vives pensando en lo negativo lo atraerás hacia ti. Podrían surgir ciertas dudas sobre la fidelidad de cierta amistad y es que te llegaran comentarios negativos, no hagas caso a todo lo que escuchas y primero comprueba antes de reclamarle a esa amistad, podrías perder grandes amigos debido a tus inseguridades.