TV Azteca confirmó que se prepara para celebrar las dos décadas de "La Academia", el exitoso reality de canto. Adal Ramones será el presentador y la productora se encuentra en conversaciones con distintas celebridades para que sean los jueces de esta temporada: una de ellas es Lolita Cortés, quien estaría cerca de ser parte de esta edición especial.

Todo surgió luego de que Andrea Rodríguez, en revista TVyNovelas, confirme que Lolita no formará parte del panel de jurados en la tercera temporada de "Las Estrellas Bailan" en Hoy: “Tiene otro proyecto que ya firmó”. Y añadió: “Ya no pudimos estar juntas. Se retiró con cariño, con amor. Al final de cuentas, vino conmigo, me preguntó qué hacer, pero le dije que era su decisión”. Ahora se espera la confirmación oficial por parte de la productora.

Por otro lado, el periodista de farándula Alejandro Zuñiga confirmó en su canal de YouTube que Ema Pulido ocupará el lugar de Lolita Cortés en "Las Estrellas Bailan" en Hoy.

¿Cómo hacer tu casting para La Academia 20 años?

El casting se realiza por medio de plataformas digitales, para eso hay que descargar la app ‘TV Azteca En Vivo’. Luego hay que dirigirse al apartado ‘La Academia 20 años’ y llenar un sencillo formulario.

Cabe aclarar que cada solicitante deberá enviar una grabación donde se lo vea cantando para demostrar su talento.