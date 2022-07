Te contamos quién es Daniela Navarro, una de las participantes del reality La Casa de los Famosos que más hate ha recibido, pero que aun así fue capaz de permanecer en la casa. Conoce a la actriz venezolana que ha llegado hasta la recta final de La Casa de los Famosos.

La Casa de los Famosos no ha parado de generar polémicas, primero las interacciones entre Laura Bozzo y Niurka se hicieron tendencia y después los constantes ataques que comenzó a recibir Ivonne Montero no pararon de generar conversaciones y entre los nombres más mencionados en esta batalla está el de Daniela Navarro, una famosa que a pesar de no ser tan reconocida en México, ya cuenta con una larga carrera.

¿Quién es Daniela Navarro?

Daniela Navarro Santodomingo es una de las últimas participantes en La Casa de los Famosos. Antes de llegar a este reality show, Daniela Navarro ya contaba con una buena base de seguidores que han seguido su carrera desde que ella era muy joven.

Daniela Navarro nació el 27 de febrero de 1984 en Venezuela y comenzó su carrera artística con tan solo 13 años, con la serie juvenil “Así es la vida”, lo que le generó algunos problemas para terminar la escuela. Sin embargo, decidió tomar un descanso para graduarse y regresar posteriormente a la actuación.

La novela que la lanzó a la fama dentro de su país fue Tomasa Tequiero y se colocó en los reflectores internacionales con Corazón Valiente, una telenovela producida por la cadena Telemundo.

Daniela tiene una hija con Ugueth Urtaín Urbina, un ex lanzador de relevo derecho que se mantuvo por 11 años en las Grandes Ligas de Béisbol.

¿Por qué critican a Daniela Navarro en La Casa de los Famosos?

Aunque a lo largo de las transmisiones de La Casa de los Famosos varios pleitos han logrado llamar la atención del público, la campaña de ataques que se ha generado en la casa hacia la actriz mexicana Ivonne Montero ha sido lo más destacado hasta ahora. Y dentro de este pleito, Daniela Navarro ha sido una de las principales participantes.

La situación ha logrado escalar en las últimas horas cuando, después de que Daniela y Laura Bozzo aventaran las pertenencias de Montero al piso, las redes sociales explotaran en contra de ambas participantes.