Este domingo se vivió el octavo episodio de MasterChef Celebrity México y como cada semana, un participante tuvo que decir adiós a la cocina, pero esta vez fue diferente, el eliminado no fue elegido por los jueces, fue Pedro Moreno quién abandonó la competencia, tras ser hospitalizado.¿Qué fue lo que le pasó?

El actor Pedro Moreno había destacado en má de una ocasión por su platillos, incluso el chef más estricto, el español Pablo Albuerne lo felicito por su sazón y sabores; pero una dolencia lo hizo despedirse de MasterChef Celebrity México 2022, aquí te contamos cuál es su estado de salud.

¿Por qué Pedro Moreno fue hospitalizado y abandonó MasterChef Celebrity México?

Este domingo la ex Exatlón México, Macky, estaba en riesgo de abandonar el reality, ya que su platillo no logró conquistar a los jueces, hasta mencionó que no obligaría a ninguno de los jueces a probar sus huevos benedictinos, que además no había preparado nunca en la vida. "No se tomen la molestia de poner las fotos y ya sé que soy yo", mencionó la atleta.

Pero entonces se anunció el mensaje del actor: “Estoy en el hospital, ya todos ustedes saben que he tenido problemas con mi rodilla derecha. Todo parece que se complicó un poco, estoy creando una infección ahí y tienen que operar la articulación”, mencionó el famoso cubano por medio de un video.