Tras revelar la canción del Mundial de Qatar 2022, donde Maluma forma parte, fue imposible no cuestionar al cantante colombiano sobre su participación, pero un conductor lo sacó de sus casillas y prefirió abandonar el set de televisión en una transmisión en vivo, mostrando su enojo cuando ya había respondido a la pregunta del comunicador.

El Mundial de Qatar 2022 está a un día de arrancar y aunque se espera con ansias poder ver a las mejores selecciones del mundo compitiendo entre sí, hay cosas que no se pueden dejar pasar por alto, como la violación de los derechos humanos que tanto se han remarcado de Qatar, el país anfitrión. En esta edición las cosas se han mantenido al margen para tratar de evitar la polémica pero no se pudo evitar del todo.

¿Qué hizo enojar a Maluma?

Los hechos ocurrieron en Qatar, cuando el periodista israelí Moav Vardi entrevistaba al cantante colombiano, pero al cuestionarlo sobre si no tenía problemas con la violación de derechos humanos de este país, a lo que el cantante respondió: "Sí, pero es algo que no puedo resolver. Solo vine aquí para disfrutar la vida, disfrutar el fútbol y la fiesta del futbol. No es algo en lo que realmente tenga que involucrarme. Estoy aquí disfrutando de mi música y la vida hermosa, jugando futbol también", agregó

Pero ante la insistencia del conductor y darle entender si su presencia en el evento deportivo ayudaba al régimen de Qatar a encubrir la situación, el colombiano sacó las garras y no toleró el quedarse más tiempo en el estudio, pero antes dijo, "¿Tengo que responder a esa pregunta?", ellos respondieron que no, él se levantó de la silla y se fue, dejando al entrevistador solo, pero antes le dijo fuera de micrófonos “Grosero”.

¿Quién canta el himno oficial de Qatar 2022?

Sin darle mucha promoción y solo a unos días de comenzar la justa y tras haber descartado a artistas como Shakira, Dua Lipa y Rod Stewart por negarse a ser parte del evento, la FIFA reveló que Maluma, Nicki Minaj y Myriam Fares, serán los protagonistas de la canción que acompañará todo el Mundial, por lo que seguramente estarán presentes en la inauguración y Clausura de la Copa del Mundo con el tema “Tukoh Taka”.