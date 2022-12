Esta mañana, un tema ha generado gran controversia, la diputada del Grupo parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura, sometió a consideración la propuesta de considerar persona non grata al futbolista Lionel Messi. ¿Qué pasa si se aprueba?

Esto se debe al escándalo en el que estuvo envuelto Messi tras el partido de México y que incluso molestó al boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, ya que se hizo viral un video donde “aparentemente” el argentino patea la bandera tricolor en los vestidores. “Mostró no solamente un desprecio evidente, sino también una falta de respeto hacia los colores que aluden a aquellos que integran nuestro lábaro patrio, lo que desde una perspectiva soberana puede ser considerado como una conducta constitutiva de una afrenta en contra de nuestra identidad nacional, además de ser contraria al principio fundamental del ´juego limpio´, sustento de la competitividad justa que es abanderada por la FIFA”, se lee en la proposición.

¿Qué significa ser persona non grata en México?

Lo primero que debemos considerar es que persona non grata significa persona no bienvenida. Esta figura del derecho internacional es utilizada por ejemplo cuando un país decide expulsar a diplomáticos extranjeros cuando estos exceden sus funciones o infringen la ley del país. Tener este título en un país es considerada una de las formas más graves de censura que una nación puede aplicar a diplomáticos extranjeros.

En un uso no diplomático, calificar a alguien como “persona non grata”, como en este caso a Messi, no tiene ninguna consecuencia jurídica; por lo que tan solo significa que su visita no resultará del agrado de los miembros del órgano que apruebe dicha propuesta, es decir que eso no impediría que el futbolista pueda visitar o jugar en nuestro país. Aunque recordemos que el punto de acuerdo aún tiene que ser analizado y votado posteriormente.