Las redes sociales tienen el poder de hacer un tema viral en minutos, algunos buenos y otros tristes, tal es el caso de la influencer Tammy Parra, quien esta tarde se ha convertido en tendencia tras anunciar el rompimiento de su relación a solo unos días de que su ahora ex novio le propusiera matrimonio en París.

Tammy Parra reveló a sus seguidores en TikTok que tras publicar las fotos de su compromiso con Omar Nuñez, salió una joven a señalar que él le había sido infiel y poco a poco se filtraron más evidencias.

¿Quién es Tammy Parra, la influencer tendencia en redes sociales?

Tammy Parra es una influencer mexicana estrella en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, donde tiene casi 10 millones de seguidores, compartiendo videos de bailes, tutoriales de maquillaje y más.

Tiene 20 años y hace unos días había compartido con sus seguidores su viaje a Europa junto con su entonces novio Omar Nuñez, quien le propuso matrimonio en París.

Surge video que demuestra que el novio de Tammy Parra le fue infiel

Una joven con el usuario de @andy.tokk reveló en TikTok que Omar le fue infiel a Tammy, pues ellos habían mantenido una serie de conversaciones a través de Instagram y habían quedado de verse.

El video y las capturas de pantalla se viralizaron rápidamente e incluso salieron más pruebas que exponian a Omar.

Ante ellos, Tammy Parra publicó un video llorando y confirmando que había decidido romper su compromiso porque no iba a perdonar una infidelidad: "Yo solo perdí a un hombre que no me respetaba y él perdió a una mujer chingonsísima", mencionó la joven.