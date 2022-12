Una de las influencers más populares y controversiales del momento es la reina del Carnaval de Veracruz 2022, quien esta semana se ha hecho tendencia en redes sociales por explotar en contra de su ex novio. Yeri Mua le exige a Brian Villegas 'Paponas’ le pague un millón de pesos, asegurando que eso es solo una parte de todo lo que le debe.

Yeri Mua, también conocida como “La Bratz Jarocha”, famosa principalmente en Facebook por los videos dónde cuenta su vida, muestra sus outfits, se maquilla y qué recientemnte fue invitada a una colaboración con Karely Ruiz; esta vez está en medio del escándalo después de que acusará a su ex de agredirla a ella y a sus amigos en un antro, además de deberle una gran cantidad de dinero.

A través de una transmisión en vivo en su redes sociales, Yeri Mua aclaró que no quiere volver a tener contacto con su ex novio, pero quiere que le pague el préstamo que le hizo y lo que le "robó" de un festival en el que fue contratada, lo que suma un millón de pesos.

“A mi no me interesa regresar contigo y no creas que lo hago por ardida, lo único que quiero y que te pido es que me pagues por lo menos lo que me debes, un poquito, porque me debes un chingo. Cada vez que mires tu Camaro, tu Raptor, tu departamento, tus negocios, tus tenis, tus joyas, tu Cartier, tu Versace, tus cadenas de oro, cada vez que mires todas esas cosas te vas a acordar de mi porque yo fui la que te puse todo eso a manos llenas y más”, mencionó la influencer ante la cámara.