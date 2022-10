La historia de Andrés Lillini con los Pumas de la UNAM ha llegado a su final. Luego de un decepcionante desempeño de los felinos universitarios en el torneo Apertura 2022, la directiva auriazul ha decidido destituir el director técnico argentino después tenerlo cinco torneos al mando.

Estaba por iniciar el torneo Apertura 2020 cuando de manera intempestiva el español Miguel González Míchel renunció a la dirección técnica de los Pumas. Faltaban escasos días para que comenzara el campeonato y de emergencia la directiva mandó llamar al argentino Andrés Lillini.

Con un plantel limitado, el director técnico Andrés Lillini llevó a los Pumas a la final del torneo Apertura 2020. También entre sus logros se encuentran la contratación del delantero argentino Juan Dinenno y en 2022 los llevó a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Ya sabedor de su situación mandó un mensaje de despedida en video:

En su video, Andrés Lillini, quien llegó a los Pumas en 2017 a desempeñar el cargo de director de Fuerzas Básicas expresó: "Hola, querida afición: este video es para despedirme, junto con mi cuerpo técnico de lo que ha sido este proceso en Pumas de primera división, voy a cumplir cinco años aquí, tengo un sentimiento muy grande por cada uno de ustedes, por lo que me han transmitido siempre. Soy un agradecido de que Pumas haya pasado por mi vida eternamente".

El sucesor de Andrés Lillini

Mientras la directiva decide al sucesor de Andrés Lillini, el argentino dio un emotivo mensaje de agradecimiento. "Gracias a todos por el apoyo incondicional que han demostrado siempre. Hemos dado lo máximo todos los que hemos participado en este proceso, no pudimos llegar a donde nosotros y ustedes querían, y seguramente lo harán, porque el equipo lo va a lograr. Siempre Pumas será una parte importante en mi vida profesional, gracias. No tengo más que palabras de agradecimiento. Hasta aquí hemos llegado y me llevo un gran sentimiento. Gracias".