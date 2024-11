Tras la caída ante Honduras por la CONCACAF Nations League, el periodista no tuvo piedad contra el futbolista del Tri.

En el marco de la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, la Selección Mexicana perdió 2-0 en su visita a Honduras y deberá ganar por un margen de dos goles para poder soñar con clasificar a las semifinales del certamen internacional.

En medio de todo esto, las críticas no tardaron en llegar. El equipo, el entrenador Javier Aguirre y algunos jugadores de la plantilla fueron apuntados por la afición y la prensa. Algunos futbolistas estuvieron más sobre el ojo de la tormenta que otros.

En el caso del periodista Christian Martinoli, no tuvo reparos y explotó contra César Huerta, de Pumas: “Yo sé que la gente de Pumas lo ama, que lo ven como la resurrección de Luis Flores, de Negrete y de Cabinho”. Y agregó: “Pero el Chino Huerta en la Selección Mexicana no ha hecho nada, juega amonestado todo el partido y por supuesto no trasciende nada”.

César Huerta tuvo un partido para el olvido ante Honduras. [Foto IMAGO]

Esto viene a raíz de que el jugador recibió la cartulina amarilla a los 18 minutos de partidos con más de 70 por jugarse, condicionando la fuerza a la hora de disputar los balones. El tener que medirse en cada choque provocó que el jugador de los Auriazules perdiera peso en el mediocampo.

El también narrador tampoco se reconciliará si logra dar vuelta la serie ante los Catrachos: “Aunque México logre revertir el marcador, no importa porque Honduras no es una potencia”. “Lo que realmente importa es cómo enfrentaremos a equipos fuertes en el próximo Mundial”, sentenció con una visible molestia.

Christian Martinoli también apuntó contra Guillermo Ochoa

Además de ir contra el Chino, también le dedicó algunas palabras a Guillermo Ochoa, quien fue titular. “Negocien con Memo Ochoa, que siga sus aventuras europeas, pero yo no lo llevaría al Mundial”. Y añadió: “Si quieren que rompa récords, que vaya, pero no como titular”.