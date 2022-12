Sebastián Sosa ya arribó a la Ciudad de México, presentándose en las próximas horas a las instalaciones de Cantera, en donde realizará exámenes médicos y firmará su contrato con Universidad Nacional.

Con esto, Pumas tendría tres porteros con calidad para titular: El uruguayo, Gil Alcalá y Julio González, guardameta mexicano que tuvo el puesto en la mayoría de partidos del Apertura 2022, campeonato en el que no clasificaron ni al Repechaje.

Con el inminente arribo del exMonarcas, González charló con el Diario Récord, confesando su molestia por el refuerzo, pero dispuesto a pelear por la titularidad y ganarse la confianza de Rafael Puente del Río.

"Claro que no me gusta que digan que quieren traer un portero, pero si lo traen tengo que competir como lo he hecho con todos los porteros que he estado. Yo estoy muy seguro de lo que estoy haciendo, de mi trabajo, es futbol y todo puede pasar, pero yo estoy enfocado en lo mío, tengo año y medio de contrato y estoy muy feliz en el club", aseguró el acapulqueño.

Igualmente, dio a conocer su malestar por el comportamiento defensivo el torneo anterior: "La verdad yo terminé muy molesto porque nos hicieron demasiados goles y eso a nadie le gusta, pero bueno insisto es parte del futbol. Es la realidad, pero esto es de equipo".

