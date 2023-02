Aunque lo tuvieron en sus manos en un par de ocasiones, Pumas no logró cerrar el triunfo frente al Atlas en el estadio Olímpico Universitario. Juan Dinenno falló un penalti que pudo significar el 3-1, además de que Diogo de Oliveira no logró capitalizar un mano a mano con Camilo Vargas. Por lo mismo, Julián Quiñones logró empatar en la recta final del partido.

Juan Dinenno llegó a esta cifra

El atacante argentino, con el gol que consiguió ante los Rojinegros, llegó a la cantidad de 50 goles con la playera auriazul. Por lo mismo, no deja de escalar posiciones dentro de la tabla de máximos goleadores. Para su desgracia, no pudo redondear la tarde por el penalti que no logró concretar.

Puente aclaró lo de Bruno Schmutz

El cierre de registros le trajo una sorpresa al pueblo auriazul con el registro de uno de los juveniles con el primer equipo varonil. Se trata de Bruno Schmutz, quien fue campeón el torneo pasado con la Sub-20 y es un elemento que se desenvuelve por el costado de la derecha en zona ofensiva. Sin embargo, Rafael Puente dejó claro que es para que tenga acción con la Sub-20, ya que estaba registrado con Tabasco y no era tomando en cuenta por Israel Hernández Pat.

Sobrino de Guillermo Vázquez pudo debutar

A más de un aficionado o aficionada le suena el apellido Vázquez cuando de Pumas se habla. Y es que Mateo Caseres Vázquez salió a la banca con el primer equipo en el duelo ante Atlas. La ausencia de Arturo Ortiz le permitió estar en el banquillo y ser una de las opciones de Rafael Puente. Según pudo saber Dale Azul y Oro, esperan mucho de este juvenil que fue campeón con la Sub-20 y que no le ayudó su apellido para escalar en la institución, sino su talento.