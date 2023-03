El Clausura 2023 está siendo un torneo muy interesante debido a la gran competitividad que existe entre todos los equipos. El único conjunto que ha logrado mantener una regularidad es Monterrey. Si bien Pumas tuvo un inicio muy bueno, en las últimas semanas bajaron su rendimiento y hay cierta preocupación.

La realidad es que las lesiones han sido un verdadero problema en el conjunto Universitario, pero aún así el rendimiento general del equipo no ha sido demasiado alto. En muchas oportunidades, las posibilidades ofensivas se reducen a la conexión entre Gustavo Del Prete y Juan Dinenno. Por lo tanto, las críticas y las exigencias empezaron a llegar para Rafael Puente.

¿Está en riesgo la continuidad de Puente como entrenador de Pumas?

En la previa a su partido frente a Puebla, el entrenador habló con ESPN: "Aprovecho el espacio para agradecer el apoyo de la directiva. Son conscientes que los procesos toman tiempo y que está bien trazado; y les expreso ese agradecimiento por confiar en nosotros y darnos el respaldo ante la gente, los futbolistas y trabajar en paz".

Además, Rafael Puente agregó: "Siempre he tenido una filosofía y cuando la silla está ocupada, no hay forma que me pronuncie; y cuando está vacía, hay que perseguir los sueños y uno era estar al frente de Pumas". Lo cierto es que el entrenador tiene una oportunidad única en el club, y no piensa desperdiciarla.

Más allá de lo que pronuncien los protagonistas, los aficionados se han manifestado en varias ocasiones y exigen conseguir un título nuevamente. Es por esa razón que el club ha invertido mucho dinero en los últimos mercados de transferencias. Sin embargo, el rendimiento del equipo está lejos de ser al de un candidato al torneo.