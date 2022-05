Pumas de la UNAM ha logrado ser protagonista en la temporada pese a afrontar doble competencia con una plantilla que no tiene la variedad de recursos que sí pueden tener los otros equipos considerados como los grandes históricos del futbol mexicano, ni como los que tienen otros poderosos de los últimos tiempos como Tigres y Rayados de Monterrey.

Bajo la dirección técnica de Andrés Lillini, los Universitarios consiguieron llegar hasta la Final de la Liga de Campeones de Concacaf, donde fueron derrotados por Seattle Sounders, y avanzaron hasta el Repechaje de la Liguilla del Clausura 2022 de la Liga MX, donde vienen de sufrir una dura derrota ante Chivas.

Finalizada de momento la competencia para ellos, es momento de barajar y trazar los objetivos y la planificación de cara a lo que viene.Todo indica que el entrenador prolongará el vínculo que expira en diciembre y seguirá ligado al equipo, pero en relación a ello y al plantel del que dispondrá se ha despertado una interna en la directiva.

Según avanzó el periodista Miguel Arzipe en Mediotiempo, existe una división entre quienes esperan poder vender a futbolistas que se han destacado para ingresar dinero importante a las arcas del club y quienes quieren premiar el trabajo de Lillini reteniendo a esos jugadores para que con algunas incorporaciones la plantilla se potencie.

Los nombres que según el periodista quieren retener a toda costa estos últimos son Juan Ignacio Dinenno, goleador del equipo en el semestre, Alan Mozo, lateral que mostró nivel de Selección, y Alfredo Talavera, experimentado portero que también ha tenido una destacada campaña y es referente dentro de los vestidores.

Lillini ya dio pistas de sus intenciones de continuar

Incluso antes que se definiera la Final de la Liga de Campeones de Concacaf, Andrés Lillini ya había dado pistas de sus intenciones de renovar su vínculo con los Pumas de la UNAM. "No me gusta andar diciendo cosas que no son. Creer, solamente creo en Pumas y en este proyecto que Leopoldo Silva me dejó comenzar y lo voy a seguir defendiendo seguramente acá en el club", había dicho cuando fue consultado sobre su continuidad y otros equipos que lo estaban buscando.