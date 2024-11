Gustavo Lema está comenzando a forjar su carrera como entrenador en solitario, siendo ni más ni menos que Pumas UNAM su primer desafío. Sin embargo, años antes estuvo desarrollándose como asistente, rol con el cual aprendió mucho de lo que hoy en día sabe. No obstante, en sus inicios ser DT no estaba en sus planes.

Al finalizar su carrera como entrenador, Lema se incorporó al cuerpo técnico de Antonio Mohamed, con quien compartió muchos años. Tras la salida del Turco del equipo auriazul, Gustavo tomó las riendas del equipo, obteniendo buenos resultados en líneas generales hasta el momento.

La revelación de Gustavo Lema sobre sus inicios como DT

En una plática con Marc Crosas para TUDN, el entrenador de Pumas UNAM habló sobre cómo fueron sus inicios en el cargo. Sin embargo, de forma sorpresiva, Lema reveló que, pese a que le ofrecieron comenzar a hacer el curso para convertirse en entrenador, en un principio no era algo que le interesase.

“En los últimos años de carrera yo era muy molesto para los entrenadores porque les preguntaba mucho. Un técnico me ofreció hacer el curso de DT y yo les dije que no, porque no quería”, reveló Gustavo Lema. Finalmente, todo cambió tiempo más tarde, dándole inicio al que sería su futuro como DT.

“Un par de años después inicié el curso y mientras lo hacía un compañero me pidió si hacía una clínica para porteros. Cuando terminó la clínica me dijo que fuera a trabajar con él porque yo tenía algo para transmitir. Un año más tarde una profesora me habló sobre liderazgo y me movilizó”, continuó.

A partir de aquel momento, Gustavo Lema comenzó a forjar su carrera como entrenador. En primer lugar, el hoy DT de Pumas acompañó a Mohamed, mientras que desde 2023 se apartó para empezar a ser entrenador principal, teniendo una primera experiencia en uno de los clubes más importantes de México.