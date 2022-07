Finalmente llegó el día que la afición de Pumas tanto esperó desde que el nombre de Dani Alves fue vinculado por primera vez a la institución. El lateral brasileño, futbolista con más títulos ganado en la historia, firmó este sábado su contrato y entrenó por primera vez junto al resto de sus compañeros, además de hablar con la prensa ya como universitario.

En diálogo con TUDN, Dani Alves se mostró muy entusiasmado con su nuevo club: "Pumas es mucho mas que futbol. Es lo que intento desde que me veo como persona, como profesional y por mi circulo de 'famoseo'. Si flipo mucho más con todo eso de la gente y creo una distancia que no existe, todos somos iguales, somos seres humanos y luchamos por lo mismo", reflexionó.

Asimismo, Dani Alves sorprendió al develar que fue buscado por otro equipo de la Liga MX: "Me gustaría agradecer a la gente de León, que ha estado ahí también, enamorando como dicen en Brasil. Pero cuando surgió la oportunidad de salir de Sao Paulo, de Barcelona, sabíamos que había iniciado una relación con Pumas. Había dicho en ese momento no, más adelante. Lo puse con prioridad por mis palabras. Tengo la costumbre de cumplir con lo que hablo", manifestó el brasileño.

De inmediato, el fichaje estelar de la Liga MX dio más motivos acerca de su elección: "Es más que futbol. Es una Universidad que dan derechos igual a todos. Una Universidad une a la sociedasd, forma personas. Eso me apasiona, me vuelve loco, porque es lo que más platico. La vida no solo es futbol. Mi alma tiene corazón y por eso estoy acá, para disfrutar del futbol mexicano, de todo lo que tengo que hacer, aportar a mi equipo, a mis compañeros, el club al que represento, lo que se".

Ganar, la obsesión de Dani Alves

Por otro lado, el futbolista con más títulos en la historia tiene claro para qué llega a Pumas UNAM. "Aquí viene alguien que se va a romper todo lo que se tenga que romper para ganar. Mi vida es ganar. Para mí ganar es un algo que tengo dentro y allá donde voy lo quiero hacer. Y no creo que aquí vaya a ser diferente. Solo tengo que conectarme con mi gente, con mis compañeros, con el club, e intentar poner en su cabeza que venimos acá para ganar", detalló Dani Alves.