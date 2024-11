La fase regular del Apertura 2024 de la Liga MX va llegando de a poco a su fin y Pumas es un equipo que tiene un pie y medio dentro de los cuartos de final de la Liguilla. El conjunto universitario se ahorrará el Play-In y podrá preparar mejor sus encuentros de mata-mata.

ver también Gustavo Lema, entrenador de Pumas UNAM, se acordó de sus críticos tras el empate con Chivas

Pese a las tres derrotas consecutivas entre las jornadas 5 y 7, ante Atlas, Tigres y Necaxa, el equipo a cargo de Gustavo Lema dio el golpe de timón para retomar la senda del buen funcionamiento y resultados. Más allá de eso, ganar un solo partido de las últimas 5 jornadas volvió a poner en la mira al DT.

Publicidad

Publicidad

La afición no está del todo feliz con el andar irregular del equipo. No es consistente en el tiempo y eso no lo pone entre los principales candidatos a ganar la competencia doméstica. Pese a las amarguras, el técnico argentino cortó varias rachas negativas de los Auriazules en el actual certamen.

Gustavo Lema rompe rachas pese a la resistencias de los aficionados de Pumas. [Foto IMAGO]

Por ejemplo, una de ellas fue ganarle a América de local por primera vez desde 2019, y hacerlo dos veces seguidas tras 10 años. Otra racha rota es la de puntuar por primera vez en el Estadio BBVA de Rayados, recinto inaugurado en 2015 pero que Pumas solo había cosechado 10 derrotas hasta entonces.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, Pumas salió vivo de sedes complicadas, como en su visita en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, hoy escolta de Cruz Azul, en la Jornada 11 de la liga. También se llevó un punto del Estadio Akron contra Chivas en la Jornada 15. De esta manera, el equipo se hizo un hueso duro de roer en escenarios complejos.

ver también Tras los rumores de salida: Gustavo Lema rompió el silencio y habló sobre la novela de César Huerta

¿Gustavo Lema llega a superar a Antonio Mohamed en Pumas?

Ahora, el técnico argentino tiene la chance de superar al DT anterior de los Universitarios. Antonio Mohamed cosechó 28 unidades con Pumas en el Apertura 2023, por lo que si suma un empate contra Mazatlán en la última jornada habrá superado la cosecha de puntos en un torneo del anterior técnico.