Si bien el Apertura 2024 es el principal centro de atención en Pumas UNAM, la situación de César Huerta también acapara mucha atención. Resulta que el futuro del delantero es incierto, y hay fuertes rumores vinculados a una posible salida rumbo a Europa. Y mientras los mismos toman cada vez más fuerza, Gustavo Lema dio su opinión.

ver también Afición de Chivas abucheó a César Huerta en el regreso del jugador de Pumas al Estadio Akron

Los últimos días han dejado mucho de lo que hablar en la novela del Chino. Con su contrato a menos de un año de finalizar, varios son los clubes europeos que lo tienen en el radar. Es por eso que se estima que en el próximo mercado el delantero tendrá salida de la UNAM para llegar al viejo continente.

¿Qué dijo Gustavo Lema sobre los rumores del Chino Huerta?

Mientras los rumores aumentan de intensidad cada vez más, Huerta sigue defendiendo los colores de Pumas UNAM. De hecho, este mismo sábado visitó a Chivas, su ex equipo. Y una vez finalizado el juego, Gustavo Lema le dedicó unas palabras a esta novela que tanta inquietud genera.

Publicidad

Publicidad

“La verdad es asombroso que todo el ruido que hay alrededor de él, no de ahora sino de siempre, lo tiene enfocado. Es un jugador fuera de serie, no solo dentro de la cancha, sino que también fuera”, comenzó diciendo el DT, resaltando la fortaleza de César para permanecer dentro del eje.

“Mucho ruido, muchas conversaciones que la gran mayoría de las veces no está la información completa de lo que se habla, y a él no lo mueven . Él siempre tiene un rendimiento parejo. Es admirable que todo el ruido no lo saque de foco” , continuó el entrenador, extendiendo los elogios.

Publicidad

Publicidad

ver también Dos clubes de Champions League quieren a César Huerta y puede irse gratis de Pumas UNAM

¿Hasta cuándo tiene contrato César Huerta en Pumas UNAM?

El vínculo del Chino Huerta con Pumas UNAM se extiende hasta junio de 2025. Un detalle no menor es que, considerando la cercanía con la finalización de su contrato, el futbolista podrá comenzar a negociar con otros clubes a partir de enero para marcharse a mitad de año en forma de libre.