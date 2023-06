Sigue el movimiento del mercado de fichajes dentro de la Liga MX, en este caso con los equipos que se preparan para llevar a cabo el Apertura 2023. Del lado de Cruz Azul existen varias opciones a descartar del plantel que buscará redimirse ante un mal campeonato, en este caso con Rafael Baca olvidado de la pretemporada y el equipo y con Toluca como opción de nuevo hogar.

Baca no es solamente un deseo de Toluca

Siendo un jugador no tenido en cuenta por Ricardo Ferretti, el mediocampista de contención que posee 33 años figuraba únicamente en el radar de los “Diablos Rojos”… hasta que Pumas UNAM apareció como la segunda opción en el mercado. En el trabajo de renovación al mando de su nuevo entrenador, Antonio Mohamed, los “Universitarios” enlistan al nacido en Tuxpan como posible refuerzo.

El periodista Fernando Esquivel fue quien se encargó de informar que no solamente Pumas figura como opción para Baca, sino que el jugador “fue ofrecido a equipos como Tijuana y Necaxa. Todos con ‘respuesta positiva’ y en análisis de ficharle”, según dio a conocer mediante su cuenta de Twitter.

El jugador olvidado de Cruz Azul… cuya salida fue anunciada por el arquero

Recordemos que a falta de comunicación oficial por el club, Jesús Corona fue quien confesó en un reportaje los pasos a seguir para Baca en Cruz Azul al no afrontar la pretemporada. “Sabemos también que ha habido jugadores que ya llevaban bastantes años en el equipo, que siempre han sido entregados, comprometidos. Como lo has dicho (el reportero), el ‘Cata’ Domínguez, (Rafael) Baca, también, que ya no pertenece al club”, manifestó.