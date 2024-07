Pumas UNAM realizó este viernes la presentación de sus cuatro refuerzos con los que espera ser protagonista tanto del Apertura 2024 como la Leagues Cup. Y si bien todo indica que no habría más llegadas en el actual mercado de fichajes para los felinos, una salida de César Huerta podría cambiar esta situación.

ver también El penalti que el VAR omitió en Juárez vs. Pumas y despertó la polémica en el Apertura 2024

De acuerdo al reportero de TUDN Rodrigo Celorio, en caso de que el Chino abandonara México, los Felinos irían a la carga por un armador. Esto se debe a que, según consideran, ya han conseguido reforzar la zona defensiva.

Pumas UNAM iría a la carga por un armador en caso de que el Chino Huerta sea transferido. (Imago)

¿Qué tan posible es la salida del Chino Huerta de Pumas UNAM?

A pesar de que durante las últimas semanas se habló acerca de una inminente transferencia del delantero de 23 años a Girona, Celorio aseguró que la única oferta que recibió Pumas por el futbolista provino del futbol griego y no colmó las expectativas ni del jugador ni del club. En ese sentido, lo de Girona se trató únicamente de una pregunta, mas no un ofrecimiento.

ver también Las quejas de los aficionados argentinos por la llegada de Ignacio Pussetto a Pumas UNAM

“El Girona al ser un equipo del City Group tiene más presupuesto y estará en Champions League. Chino no es la primera opción, preguntaron nada más”, manifestó Celorio en el programa Insiders.

En tanto, Gibrán Araige, en el mismo envío, explicó las razones por las cuales no es sencillo que el surgido en Chivas se marche del club universitario. En ese sentido, hizo hincapié en el rendimiento exhibido por Huerta en la reciente Copa América de Estados Unidos con la Selección Mexicana.

Publicidad

Publicidad

Pumas no recibió una oferta concreta de Girona por Huerta, según Rodrigo Celorio. (Imago)

“El verano no fue lo que hubiera imaginado. No terminó siendo un jugador que marcara diferencias. No teniendo el torneo que imaginaba, pero sí tuvo minutos. Siendo titular ante Ecuador y para mí ahí quedó a deber”, indicó Araige.

¿Cuáles son los refuerzos que fichó Pumas UNAM?

Hasta el momento, Pumas UNAM fichó cuatro refuerzos si se tiene en cuenta como tal el regreso de Jorge Ruvalcaba desde la filial del Standard Lieja belga. Además del volante-delantero, quienes también llegaron a Cantera fueron los atacantes Ignacio Pussetto (Huracán de Argentina) y Michell Rodríguez (Celaya), y el defensa Rubén Duarte (Alavés).

Publicidad