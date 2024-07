Uno de los juegos de este miércoles en el Apertura 2024 fue el FC Juárez vs. Pumas, el cual finalizó con triunfo para la visita. Sin embargo, a pesar de la victoria, los de la UNAM no quedaron contentos con el trabajo del VAR, ya que consideran que hubo un claro penalti no sancionado.

ver también Pumas lo buscó este mercado, su fichaje se cayó y ahora jugará con Lionel Messi en Inter Miami

Luego de haber conseguido una victoria y un empate en sus primeros dos juegos, los de Gustavo Lema tenían el objetivo de continuar por la senda positiva. Finalmente, lo consiguieron, aunque para hacerlo tuvieron que sufrir quizás más de lo esperado.

El penalti no sancionado que enojó a todo Pumas UNAM

Pese a la victoria, hubo tiempo para los fuertes reclamos contra el VAR. Resulta que, sobre el comienzo del segundo tiempo, hubo una acción que generó gran polémica. Todo Pumas reclamó una supuesta infracción en el área de Bravos, la cual no fue sancionada por el árbitro, y tampoco fue sometida a revisión.

Resulta que el balón llegó a Memote al borde del área pequeña, pero Moises Mosquera lo tenía tomado claramente. Es por eso que el delantero de Pumas no logró conectar el balón con comodidad. Y pese a la claridad de la infracción, el silbante decidió no sancionar penalti, y desde el VAR evitaron el llamado.

Es por eso que, mediante las redes sociales, los aficionados de Pumas no tardaron en expresarse en contra del arbitraje. Y es que se trató de una acción que debió haber sido marcada como infracción, lo cual le hubiese dado la posibilidad a los de Lema de colocar el empate.