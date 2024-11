Jordi Cortizo no ha gozado del mejor de sus semestres en Rayados. El futbolista pasó a ser una pieza de recambio en el equipo desde la llegada de Martín Demichelis y, para colmo, en las últimas horas se informó que sufrió un esguince de tobillo que lo dejará fuera de competencia por lo que resta del 2024, motivo por el cual se perderá la Liguilla del Apertura.

Ante esta situación, el extremo de 28 años utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a los aficionados de La Pandilla mediante el cual le pidió a los fanáticos que acompañen al equipo de cara a las fases decisivas de la Liga MX. Además, reveló que deberá ser sometido a una intervención quirúrgica.

“Hola gente, para contarles un poco lo que me pasó. Pues nada, triste. La verdad que tenía muchas ganas de estar en esta Liguilla , de estar con el equipo, de poder aportar mi granito de arena. Lamentablemente sufrí un golpe donde se me partió una partecita del tobillo. Me van a operar, espero que todo salga bien y sea una recuperación rápida . Voy a dar todo de mí para volver lo más pronto posible”, manifestó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Además, agregó: “Toca apoyar al equipo de otra forma como uno más, como un aficionado. Contamos con su apoyo, se viene el momento decisivo y saben lo importante que son para nosotros. Saben que nos dan muchísima fuerza, entonces a darle esa fuerza al equipo, a contagiarlos desde afuera y gracias por todo los mensajes, el apoyo y el cariño. Les mando un abrazo y les deseo lo mejor”.

¿Cuánto jugó Jordi Cortizo durante este Apertura 2024 con Rayados?

En total, Jordi Cortizo disputó 13 partidos y convirtió dos goles con Rayados en este Apertura 2024. Sin embargo, su promedio de minutos en cancha es del 38%, ya que desde la llegada de Martín Demichelis -comenzó a dirigir a Monterrey en la Jornada 5 ante Xolos- perdió consideración en la escuadra albiazul.

¿Cuándo y contra quién jugará Rayados los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2024?

Hasta el momento, los cuartos de final del Apertura 2024 tienen solamente dos series confirmadas. Una de ellas será la que disputarán Rayados vs. Pumas UNAM -la otra es la de Tigres UANL vs. Atlético de San Luis- en la cual los Felinos gozarán de la ventaja deportiva de definir como local y contar a favor con el empate en el resultado global para pasar de fase debido a que terminaron mejor ubicados que La Pandilla en la clasificación de la fase regular. En ese sentido, vale destacar que los Auriazules fueron cuartos mientras que Monterrey terminó quinto.

Lo que aún resta por definir es la fecha en la que se disputará tanto el partido de ida en el Estadio BBVA como la vuelta en el Olímpico Universitario. Sin embargo, se sabe que será entre el miércoles 27 de noviembre al domingo 1° de diciembre.

