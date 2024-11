A fines de 2023, Nicolás de la Cruz le puso fin a su etapa en River luego de seis años y medio. El jugador llegó a mediados de 2017 desde Liverpool de Uruguay y se ganó el corazón de los todos los aficionados del equipo argentino para siempre producto de sus actuaciones.

Sin embargo, tras la salida de Marcelo Gallardo a fines de 2022 y con la llegada de Martín Demichelis al equipo, el uruguayo tuvo otro sentir en el club y, tras seis meses del ex zaguero, decidió marcharse al Flamengo de Brasil, donde se mantiene hasta hoy.

En una entrevista con ESPN, el atacante de 27 años confesó porqué se fue, dejando entrever que su relación con el actual DT de Rayados no era la mejor: “Creo que ya es de público conocimiento todo lo que sucedió luego de nuestra eliminación de Copa Libertadores con Inter”. “A partir de ahí vino una serie de circunstancias que no voy a entrar en detalle “, agregó.

Y continuó: “Me fueron llevando a sentirme incómodo y al cual ya no estaba cómodo dentro del club“. “Obviamente que no hay ningún jugador por encima de ninguna institución y fue el decidir salir del club”, concluyó con cierto dolor en su tono de voz.

A la salida de De la Cruz, también hay que sumarle otra importante salida de otro emblema de River en los últimos años. Enzo Pérez, hoy en Estudiantes de La Plata, se fue a fines de 2023 por no podes llevarse de la mejor manera. Incluso en su conferencia de prensa de despedida rompió en llanto.

¿Cómo es la temporada de Nicolás de la Cruz en Flamengo?

En lo que va del 2024, el nacido en Uruguay lleva disputados 38 partidos, marcó 2 goles y realizó 5 asistencias en el cuadro de Rio de Janeiro. En los últimos días conquistó la Copa de Brasil, donde derrotó en la Final a Atlético Mineiro. Este es su segundo título en el club luego del Campeonato Carioca a principios de año.