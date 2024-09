Rayados volvió a jugar en el Gigante de Acero después de más de un mes sin partidos en Monterrey. Y el reencuentro con los aficionados de la Pandilla no salió de la mejor manera tras la derrota por 2-1 ante Toluca.

En el marco de la jornada 6 del Apertura 2024, Rayados recibió a los Diablos Rojos en lo que también significó el debut de Martín Demichelis en el Gigante de Acero como entrenador del equipo.

ver también Jordi Cortizo se lesionó en Rayados vs. Toluca: ¿Qué tiene y cuánto tiempo estará de baja?

Sin embargo, la Pandilla tuvo numerosas situaciones para empatar y luego intentar remontar el partido, pero lo que marcó la diferencia del juego fue la contundencia de Toluca y la ineficacia de Rayados.

El análisis del partido de Martín Demichelis

“Lo primero que no me gustó es el resultado, teníamos muchísimas ilusiones de empezar este primer partido con la afición que llenó el estadio y no le pudimos regalar la victoria. Eso es lo que más duele, después el análisis, el desarrollo del partido, fuimos dominantes en un montón de aspectos, pero gana el que hace más goles”, comentó el DT argentino en conferencia de prensa.

Martín Demichelis tuvo su primer partido en el Gigante de Acero (Imago7)

“Tuvimos posesión, fueron dos tiros al arco (de ellos) y dos goles, nos faltó ser contundentes, ser sólidos atrás, es donde debemos empezar, los equipos importantes, protagonistas, que terminan peleando títulos, se hacen de atrás para adelante”, agregó Martín Demichelis.

Publicidad

Publicidad

Martín Demichelis sobre los abucheos de la afición tras la derrota

Por otro lado, el técnico de Rayados habló de los abucheos finales de la afición: “Es una afición que exige, lo sabemos de antemano. Me quedo con la escenografía de tener el orgullo como entrenador, de poder disfrutar desde la raya de un gran equipo. Los abucheos del final son normales, de una afición que exige, la gente tiene libertad de expresión y la respeto“.

“Estamos para trabajar, confiamos en que hay un plantel, una institución que tiene deseo de superación, confiamos en nuestra metodología, que cuando jugas muchos partidos así normalmente los terminas ganando. Por eso creo que fue ingrato el resultado. Lo de la afición es normal”, agregó Martín Demichelis.

Martín Demichelis habló de Lucas Ocampos

ver también Pese a haber dicho que no lo celebraría, Jesús Gallardo le convirtió un gol a Rayados y lo festejó

Ante los rumores y la posible llegada de Lucas Ocampos, el técnico argentino fue tajante: “No vamos a ser hipócritas, si se habla tanto es porque algo hay. Tuve la posibilidad de hablar con él y le comenté mi deseo de que se sume. Creo que Lucas (Ocampos) también tiene ganas de venir”, comentó Martín Demichelis.

Publicidad

Publicidad

“Ojalá que así suceda. Rayados está haciendo un grandísimo esfuerzo para incorporarlo, ojalá podamos tenerlo acá porque nos daría un salto de calidad y de jerarquía. Y nos ayudaría a ser mejores”, concluyó el DT de Rayados.