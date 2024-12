El padre de Checo Pérez reveló el futuro de su hijo tras su salida de Red Bull y la Fórmula 1

Checo Pérez ya no es más piloto de la Fórmula 1. Este miércoles 18 de diciembre se anunció oficialmente su salida de Red Bull luego de su llegada a la escudería en 2021. Después de 5 victorias y un total de 29 podios, el tapatío se despidió de la máxima categoría.

Una vez consumada la noticia, la pregunta que se hace todo México es cómo seguirá la carrera de Checo Pérez. ¿El mexicano continuará en la Fórmula 1? Al menos en lo inminente parece difícil que eso ocurra porque no hay vacantes disponibles en la parrilla.

En relación a este tema, Antonio Pérez Garibay, el padre de Checo Pérez, habló públicamente sobre su hijo: “Estamos agradecidos con Dios y con la Fórmula 1. Agradecidos con toda la gente que estuvo involucrada durante tantos años con Checo Pérez. Todo en la vida tiene un principio y un fin, mi hijo es un orgullo para México”, dijo el político en N+.

“Por el momento es un retiro total. No hay Plan B ni Plan C. Este era el plan y a día de hoy se está cerrando la página de la Fórmula 1, como se cerró anteriormente antes de llegar a Red Bull cuando lo habían despedido de Racing Point y no había Plan B”, manifestó el padre del piloto en relación al futuro de Checo Pérez.

“Después llegó la oportunidad de Red Bull, pero en estos momentos no existe otra opción. Checo tiene una familia maravillosa y yo no cambio a ninguno de mis nietos por 10 campeonatos de la Fórmula 1. Que se concentre y disfrute a su familia”, agregó Antonio Pérez Garibay sobre su hijo.

Así se despidió el tapatío de Red Bull

Una vez anunciada la noticia, Checo Pérez le dejó un mensaje despedida a Red Bull: “Estoy increíblemente agradecido por los últimos cuatro años con Red Bull Racing y por la oportunidad de correr con un equipo tan increíble. Conducir para Red Bull ha sido una experiencia inolvidable y siempre apreciaré los éxitos que hemos conseguido juntos”.

“Hemos batido récords, alcanzado hitos notables y he tenido el privilegio de conocer a tanta gente increíble a lo largo del camino. Muchas gracias a todas las personas del equipo. También ha sido un honor correr junto a Max como compañero de equipo todos estos años y compartir nuestros éxitos”, manifestó el mexicano a través de sus redes sociales.