Tras más de dos meses de reflexión tras su desvinculación del Tri luego del fracaso en el Mundial de Qatar, Gerardo Martino reapareció con una serie de críticas al futbol mexicano, especialmente en relación a las carencias existentes en la formación de futbolistas y a los valores irreales que se manejan en el mercado interno de la Liga MX.

Las manifestaciones del Tata generaron diversas reacciones, porque hay quienes estuvieron de acuerdo con algunos de sus conceptos y quienes criticaron que haya salido a hablar ahora luego de no haber hecho demasiado para ayudar a que el futbol mexicano viva una realidad diferente.

Quien no se tomó bien las palabras de Martino fue Fabián Estay, exfutbolista chileno que pasó por clubes como América, Toluca y Santos en Liga MX, y que actualmente se desempeña como analista en el programa La Última Palabra de Fox Sports; acusando al exentrenador de hablar desde el resentimiento.

“El Tata puede decir lo que quiera, si tiene o no, autoridad, me parece que fue a toro pasado, cuando a él le dieron todas las posibilidades de hacer lo que quisera en la Selección, lo trajeron para que diera un golpe de calidad, para que hiciera algo diferente. Hoy habla sobre una herida, donde le fue mal, las cosas que dice son ciertas, pero ¿por qué no las dijo antes? ¿Cuánto duró el proceso? Y no cambió nada a nivel interno”, señaló.

Si bien Fabián Estar dijo sentir afinidad por Gerardo Martino, incluso coincidir en muchos de sus planteos, no considera que haya sido el momento oportuno para despacharse con tales críticas. “A mí el Tata me cae bien, creo que es un buen técnico, pero aquí fracasó. Y dentro del fracaso, me parece que hoy está lamiéndose las heridas”, concluyó.