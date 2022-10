Martino aún tiene tiempo para presentar la lista de convocados, pero el delantero no estará presente.

Cada vez falta menos para que la Selección Mexicana tenga su ansiado debut en el Mundial, enfrentando a Polonia por el Grupo C que también comparten Argentina y Arabia Saudita. Gerardo Martino aún tiene tiempo para confirmar la lista de jugadores convocados, pero ya hay una certeza: Chicharito Hernández estará en Qatar 2022.

El goleador de Los Ángeles Galaxy viene de un buen año en la MLS, pero no cuenta para el Tata, que prefiere a otros atacantes. Por su parte, Ricardo La Volpe, ex entrenador de la Selección Mexicana, se refirió a esta cuestión: "Yo pondría a Chicharito en ese once ideal de la Selección. Creo que es un jugador con todas las condiciones, con todo lo que ha demostrado poniéndose esa camiseta".

En respuestas a sus seguidores en redes sociales, La Volpe no esquivó el debate acerca de si llevaría a Chicharito al Mundial: "Sí, sin ninguna duda porque está en buen nivel, tiene un peso específico que necesita una Selección, tener un nueve con experiencia, un nueve con sus características, buen cabeceador, buen rematador, buena técnica", analizó.

Asimismo, La Volpe también debió responder quién podría quedar afuera para hacer lugar a Chicharito: "¿Quién puede quedar fuera llevándolo a él? Bueno, no sabemos si Jiménez llegará por el problema de la lesión que todos sabemos y si estará al 100 por ciento. También está el caso de Funes Mori que viene poniéndose a punto", mencionó.

Los atacantes con problemas físicos

Ricardo La Volpe continuó su análisis dejando en claro que quizás el hecho de llevar futbolistas que llegan mermados desde lo físico no sea lo conveniente: "Entonces uno tiene que analizar, en eso ya no estoy yo, en la cuestión médica, pero hay dos jugadores que quizás, no en estos momentos, en plenitud, como sí tendrías a Chicharito", reflexionó quien fuera estratega del Tri en el Mundial de Alemania 2006.