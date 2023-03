Luis Hernández, exjugador e ídolo de la Selección Mexicana, no está para nada contento con la elección de Diego Martín Cocca como nuevo entrenador del conjunto nacional. Claro, luego de lo que fueron los procesos de Juan Carlos Osorio y Gerardo Martino, los cuales terminaron muy mal, el oriundo de Poza Rica de Hidalgo esperaba otro tipo de perfil.

En plática con ESPN, el Matador se sinceró sobre el nuevo ciclo de cara al Mundial 2026 y se animó a revelar a qué Director Técnico le hubiera gustado ver con la indumentaria del Tri. Pero a pesar de no esconder su opinión y asegurar que el exestratega de Atlas no se merecía esta oportunidad, pidió apoyo a los aficionados.

"Yo esperaba un técnico de mayor renombre y no es que Diego Cocca no lo sea, pero sus grandes méritos son los dos campeonatos que tuvo con el Atlas. Sin embargo, creo que queda mucho a deber que en el banquillo esté un técnico que llegó ahí por solo esos dos campeonatos", apuntó con contundencia el exdelantero de América.

Más adelante admitió: "Hubiera preferido un técnico mexicano, un técnico que ilusione a la Selección, me hubiera gustado Jaime Lozano pero en nuestro país no se le da continuidad a jóvenes entrenadores. Al final de cuentas ya está Diego Cocca y ahora lo que tenemos que hacer es apoyarlo tanto los directivos, los equipos y toda la gente que va al estadio aunque a veces es muy difícil darle gusto a todos pero hay que apoyar siempre la Selección Mexicana".

Matador Hernández exige por un DT mexicano

"Hemos tenido resultados muy buenos con Javier Aguirre, con Miguel Mejía Barón y con el que para mí ha sido el mejor de todos que es Manuel Lapuente. Por ejemplo, Nacho Ambriz, más allá de qué no es un técnico mediático cómo puede ser por ejemplo Miguel Herrera, da resultados y esos resultados al final de cuentas son importantes. Me hubiera gustado también ver a Nacho, para mí los dos candidatos principales eran Nacho Ambriz y como lo dije primero Jaime Lozano pero ya no fue así", sentenció Hernández.