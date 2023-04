En los últimos días, la polémica se generó en torno a la Selección Mexicana, con el debate de quién fue el jugador más importante que ha tenido el Tri. Cuauhtémoc Blanco se autoproclamó como el más destacado, por encima incluso de otros grandes nombres como Hugo Sánchez y Chicharito Hernández.

Al ser consultado sobre si su figura se encontraba por debajo de Sánchez y Chicharito, Cuauthémoc no dudó: “Cómo crees, yo me siento mucho mejor que ellos, así te lo digo, pero mucho mejor, aunque ellos hayan jugado en varios equipos, y eso no lo digo yo, lo dice toda la gente. Yo no me comparo, cada cuál hizo lo suyo. Yo califiqué a la Selección en dos Mundiales, en los que estábamos a punto de no ir, con la ayuda igual de mis compañeros. Pero toda la gente dice que soy mejor que ellos, se lo dejo a la gente".

Aunque hubo quienes apoyaron a Cuauhtémoc y consideraron que su afirmación era cierta, también estuvieron aquellos que no coincidieron. Sin ir más lejos, el periodista David Faitelson le cayó y realizó un duro análisis sobre la Selección Mexicana: “Al final, Cuauhtémoc Blanco, Hugo Sánchez, Rafael Márquez y Javier Hernández llegaron hasta el mismo ‘tope’ con la selección mexicana. Todos fracasaron en su intento por llevar a México a la siguiente escala... En clubes, Hugo ‘roba’...”

Prefieren a Rafa Márquez

Tanto Faitelson como su colega José Ramón Fernández, coincidieron en que por encima de los mencionados, se encuentra Rafa Márquez: "No fue goleador, pero tenía una calidad impresionante", añadió Joserra. Por su parte, Faitelson compartió: "Rafa Márquez es la gran figura de la Selección Mexicana. No en un puesto tan vistoso pero un futbolista excepcional, lider, capitán".