Increíble, Tiago Volpi falló dos penales y Toluca no pudo llegar a ser superlíder

América terminó como superlíder del Clausura 2024 y esto se dio porque Toluca no pudo con Cruz Azul en casa. El equipo escarlata cayó por 1-0 contra la Máquina y no pudo quedar en lo más alto del torneo, Tiago Volpi fue el protagonista central para que Los Diablos no puedan alcanzar el liderato del campeonato.

El portero y uno de los goleadores de Toluca en este Clausura 2024, falló dos penales en apenas seis minutos, que le pudieron dar la victoria al equipo escarlata. Noche negra para el futbolista brasileño, quien llevaba una marca positiva de 15 penales marcados de manera consecutiva, vaya momento para romper esa estadística.

Tiago Volpi falló dos penales y Toluca se quedó sin liderato del Clausura 2024 (Imago7)

Tiago Volpi deja sin liderato al Toluca

Willer Ditta abrió el marcador a favor de Cruz Azul a los 18 minutos de juego, si bien Toluca insistió con llegar al empate, recién en el minuto 65 llegó la oportunidad más clara. El árbitro del encuentro, Fernando Guerrero, sancionó un penalti para los escarlatas, Tiago Volpi fue el encargado de cobrar, pero su disparo se fue fuera del campo.

La segunda oportunidad llegó a penas seis minutos después, el colegiado pitó una mano de Camilo Cándido y nuevamente Tiago Volpi tenía la chance de igualar el marcador. Esta vez el disparo del portero de Toluca se estrelló en el poste derecho de Kevin Mier. De esta manera, los Diablos Rojos dejaron escapar una oportunidad única de terminar como el mejor de la fase regular.

Toluca deja el invicto en casa y termina en tercera posición

En esta Jornada 17 del Clausura 2024, Toluca tenía todo a favor, la gran ventaja jugando con local, con su propio afición y además, un gran invicto en el Nemesio Diez, para poder llegar al liderato del torneo. De nada sirvió, con los penales fallados por Tiago Volpi se consumó la derrota y los Diablos Rojos no solo se quedaron sin liderato, sino que acabaron en la tercera posición.

Además de eso, Toluca termina el Clausura 2024 con una derrota de local, lo que significa la única en esa condición del torneo. Los Diablos Rojos acabaron con un invicto de local de siete partidos sin derrotas. La última caída en casa había sido en la Jornada 15 del Apertura 2023, cuando cayeron ante Puebla por idéntico resultado a de este sábado.