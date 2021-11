Raúl Jiménez, la amenaza que Estados Unidos no quiere enfrentar

De cara a la siguiente Eliminatoria de CONCACAF de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, el estratega de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, decidió meter toda la carne al asador y convocar a una de sus armas más poderosas, el atacante del Wolverhampton, Raúl Jiménez, quien, para la escuadra de Estados Unidos, representa una verdadera amenaza.

Así lo reveló Gregg Berhalter, para TUDN, quien aceptó que Jiménez normalmente marca diferencia para el Tri: "Definitivamente será diferente, Jiménez no estuvo en la Nations League y (Chucky) Lozano sí estuvo, así es que estamos familiarizados con él. Jiménez para mí es un delantero top, un fantástico jugador, marca buenos goles para Wolves, muy activo para Wolves, dando asistencias y haciendo goles. Realmente me gusta ese jugador, es interesante y aporta mucho al equipo, pero también me gusta Funes Mori, creo que también es un gran jugador".

Berhalter también enfatizó en la estrategia que tiene preparada para combatir los embates del jugador de los Wolves: "Para nosotros se trata de nuestra línea de fondo ¿cómo podemos contener a esos tipos?, ¿cómo se los ponemos difícil? Jiménez solo necesita un espacio muy pequeño para marcar, así que para nosotros son los momentos clave".

Acerca de las decisiones que tomó para formar la convocatoria con la que enfrentará a México, Berhalter señaló que la formó con el objetivo de vencer sí o sí al seleccionado azteca, pues la meta es obtener la cima del octagonal, a pesar de ello no subestima los demás rivales que tiene en puerta.

"No, para nosotros es entender que en cada partido de Eliminatoria es importante, necesitamos ganar cada partido y cada partido, no importa cuál, necesitamos ser intensos, necesitamos tener un ritmo alto de intensidad porque esos partidos son muy difíciles, hay muy poco que separe ganar y perder en estos juegos. Así que México no va a ser diferente. Sabemos que los partidos ante México lucen diferente a otros partidos, pero la preparación es la misma".