Qatar 2022 se mantiene en pura actividad, pero para México finalizó hace seis días cuando quedó eliminado en la fase grupo tras vencer a Arabia Saudita por 2-1. Por otro lado, Sebastián Córdova en las últimas horas fue noticia luego de explicar por qué estuvo frustrado por no estar en la Copa del Mundo.

Sin duda, el futbolista que hoy milita en Tigres se esperaba que termine de explotar, ya que tiene talento y calidad para no solo jugar en América, sino que en Europa. Es más, muchos lo imaginaban presente en el mundial que se lleva adelante en estos días, pero nunca terminó de tener la regularidad deseada y por eso hoy está en el club de Nuevo León.

Debido a esto, el futbolista que hoy es entrenador por Diego Cocca le tocó sufrir mientras miraba cada uno de los encuentros por televisión. “Qué ganas de ayudar en vez de apoyar”, expresó Sebastián Córdova en sus redes sociales, con bronca y angustia, cuando el Tri no podía con Argentina en la Copa del Mundo.

Por otro lado, en las últimas horas, el futbolista de Tigres comentó que para él fue duro no haber estado en el Mundial junto a sus compañeros. "Sí me pega. Recuerdo y digo ‘qué mala onda me hubiera gustado estar y para eso trabajo’, pero ni modo es dar vuelta la página, a la hoja y no estar pensando en eso, solamente en el presente y en el futuro", declaró el elemento Auriazul a TUDN.

Y agregó: “Creo que tendría como 29 años ahí (en el Mundial 2026), pero me veo muy bien, el cien, al tope, en lo más alto de la carrera”. Cabe recordar que el Tata Martino lo hizo debutar en la Selección Nacional en un amistoso contra Trinidad y Tobago en octubre de 2019, mientras que su último juego con el Tri fue ante Surinam en junio de este año.