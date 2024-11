La afición de la Selección Mexicana atraviesa una algarabía muy grande tras la Fecha FIFA. Es que, luego de perder por 2-0 en la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League ante Honduras, el Tri dio una muestra de carácter al golearlo por 4-0 y avanzar de instancia.

Sin embargo, pese a la alegría, el equipo conducido por Javier Aguirre tuvo que sufrir un cachetazo para seguir con vida en el torneo. Y es algo que ya le pasó como en el Mundial 2022, las competencias de CONCACAF o la reciente Copa América. Duros golpes que no se lograron recomponer en esas ocasiones.

México atraviesa un tiempo de recambio generacional, pero es preciso hacer las cosas bien para que sea algo exitoso. Quien habló de un proceso que arrancó mal por falta de visión de la directiva es Andrés Guardado, símbolo del Tri en la última década y media.

Así lo expresó: “No hay que ser muy inteligentes o muy expertos para ver la realidad que tenemos hoy en día. Y yo lo dije en una entrevista, no hace mucho, en una televisora importante, que me preguntaban de que a partir del 2022 estábamos en crisis”. “Y dije, para mí estamos en crisis desde hace muchos años. Hace muchos años”, continuó.

El ahora ex jugador del Tri fue autocrítico: “Lo único que ahora nos dimos cuenta porque no se calificó de grupo. Y ahora abrimos los ojos. Ah, estamos en crisis. No. Exactamente”. “Estamos en crisis desde que casi nos vamos, no calificamos en el 2014 a lo mejor. A nada. O en el 2010 que nos vino a rescatar Javier Aguirre también”, aseveró.

La opinión de Andrés Guardado sobre la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Más allá de las críticas, el volante se refirió al futuro inmediato del jugador de León: “Después, también te encuentras en la otra parte. Después es fútbol. En el fútbol puede pasar cualquier cosa”. “Y tú armas un buen equipo. Trabajas bien. Porque al final talento hay, creo yo. Y haces unas bases importantes dentro del grupo y se la creen. Puede pasar cualquier cosa”, concluyó.