Gerardo Martino compareció en rueda de prensa para comentar sus sensaciones previas al partido contra Surinam en la Liga de Naciones y también ofrecer un balance de lo que es la situación de la Selección Mexicana en la actualidad. El Tata hizo un repaso por los demás más importantes del Tri y uno de ellos fue el posible regreso de Javier Hernández.

El argentino ya había platicado con el delantero del LA Galaxy en medio de los rumores sobre su convocatoria a la Selección Mexicana y ahora se prepara para tener una nueva reunión. La intención del Tata era sostener un encuentro con Chicharito de manera personal, pero finalmente se dará de forma virtual según palabras del propio entrenador.

"No cambió nada, hemos tenido un contacto, hará cosa de mes y medio, primero de forma escrita y luego verbal, lamentablemente no estuve dado de alta para viajar a Los Ángeles, seguramente la terminaremos teniendo vía Zoom, pero no marca nada más mas que una charla entre un futbolista y un entrenador, no hay que hacer ninguna especulación a partir de eso", dijo Martino.

Vale destacar que Chicharito no es convocado para jugar con la Selección Mexicana desde 2019, cuando Martino asumió las riendas del Tri para este nuevo ciclo. Sin embargo, la falta de gol en los últimos meses y las pocas variantes que tiene el Tata para ese puesto, han sido los principales motivos para que muchos pidan por la vuelta de Hernández.

Martino no descarta cambios

A pesar de que ha venido trabajando prácticamente con el mismo grupo desde las Eliminatorias, el Tata asegura que todavía hay tiempo para novedades en las convocatorias y asegura que nadie tiene un puesto garantizado en la nómina del Tri. "Nadie debe dar nada por seguro, quedan cinco meses por delante y todos tienen que hacer el mayor esfuerzo por estar en el Mundial".