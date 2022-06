El exjugador del Barcelona reveló que cuenta con un chat junto con sus amigos Oswaldo Sánchez, Pavel Pardo, Duilio Davino y Braulio Luna en el que no incluiría al tapatío.

Mucho se ha hablado de sí Javier 'Chicharito' Hernández debe ir o no a la Copa del Mundo de Qatar 2022, y en esta ocasión el exzaguero de la Selección Mexicana, Rafael Márquez decidió pronunciarse al respecto, pues el llamado “Káiser” sabe de la falta de gol está mermando en el conjunto de Gerardo “Tata” Martino, pero eso no evitó que bromeara sobre la situación y recordara a su compañero del Tri

En entrevista con El Escorpión Dorado, Márquez habló sobre el grupo de WhatsApp en el que están Oswaldo Sánchez, Pavel Pardo, Duilio Davino y Braulio Luna, con quienes bromea, ante esto el famoso youtuber le pidió que incluyeran al canterano de las Chivas de Guadalajara, pero la respuesta del exfutbolista del Barcelona habría sido épica pues le respondió al influencer de una manera inesperada al señalar que "Divas no", señalando que el futbolista se cotiza.

Pero acerca de si debe ir o no al Mundial respondió: "Yo sí lo llevo al Mundial Qatar 2022. Es el máximo goleador de la selección y ahorita como anda el equipo, que no le metemos gol ni al arcoíris”. Y acerca de los encuentros de preparación que no han tenido los resultados esperados, el oriundo de Michoacán confesó que es muy común que eso suceda de cara a una Copa del Mundo.

"Casi siempre en los partidos de preparación nos va de la chin... y vamos con ese chip de que nos va a ir mal y de repente le ganamos a Alemania o hacemos buen partido contra Brasil. Sí puede ser que haya sorpresa en Qatar, porque la era del Tata Martino al principio nos maravilló porque jugaban bien; pero terminando la eliminatoria y ahora en los últimos partidos de preparación no ha sido el mejor rendimiento del equipo”.

Sobre las jerarquías en el equipo tricolor, Márquez fue contundente al revelar que el único técnico que pidió su opinión fue Juan Carlos Osorio sobre cómo se encontraba el equipo: "Llegó a pasar que me consultaran, pero más en la última parte de mi carrera, con Juan Carlos Osorio, confiaba mucho en mí. Me preguntaba por algunos jugadores, el sistema o por lo que se estaba haciendo. Yo daba mi punto de vista, pero él era quien tomaba la última decisión".