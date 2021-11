Marcelo Flores estuvo en el ojo del público futbolero en los últimos días después de su gol a Brasil con la Selección Mexicana Sub-20 en el marco de la Revelations Cup. Sin embargo, la mayor expectativa está puesta en saber a qué país elegirá representar la joya del Arsenal a nivel de selección absoluta.

Con padre mexicano y madre canadiense, el mediocampista nacido en Ontario representa al Tricolor en las categorías juveniles, pero aún no ha escogido que hará a nivel mayores. De hecho, el joven futbolista reveló que viajará a Canadá para conocer su proyecto futbolistico y terminar de decidir si juega con los de la Hoja de Maple o México.

“Aún no he ido a ver el proceso de Canadá, quiero esa experiencia y después si me gusta o no, tomaré mi decisión", comentó para W Deportes Radio. Mientras que en diálogo con Mediotiempo mencionó: "Quería ver el proceso de México porque parte de mi familia es mexicana y para mí es importante representar a mi familia y al país, por eso elegí primero México, pero estoy libre para los otros países y decidir".

A pesar de admitirse completamente abierto a estas dos opciones, Flores se dijo muy cómodo con el proceso actual con el combinado nacional juvenil, y también muy contento por defender la playera que representa a gran parte de su familia.

"Estoy contento y muy cómodo en la Selección Mexicana. Cuando empecé a venir a México todos me recibieron muy bien, ahorita estoy en un proceso muy bueno con la Selección (...) Mi papá está muy orgulloso porque represento al país y mucha parte de mi familia que es mexicana", expresó el mediocampista.

Marcelo Flores también destapó que su padre ya ha tenido pláticas con Gerardo Martino, a quien Luis Pérez (entrenador del Sub-20) le ha recomendado especialmente a este futbolista. Mientras que para W Deportes Radio opinó sobre las diferencias entre los futbolistas del Tri y los que el frecuenta en el Viejo Continente.

"Sí existe diferencia, todos los jugadores de la selección son muy bueos al igual que en europa, pero allá es más rápido y existe un mejor nivel", consideró.