El próximo miércoles 19 de abril, México y Estados Unidos tendrá su primer Clásico de la Concacaf post Qatar 2022 en la que Diego Cocca tendrá su primera gran prueba entrenador del conjunto nacional. Por otra parte, tras el sorteo de la Copa Oro, el timonel del seleccionado nacional se metió en el fango y realizó una polémica declaración sobre el no llamado a Víctor Guzmán.

Luego de la última Copa del Mundo, el exentrenador de Tigres decidió hacerse cargo de un hierro caliente como el Tri. A esto se le suma que no es mexicano y que no aparecía en la lista de los directores técnicos que tenían ventajas para ser elegidos como el sucesor de Gerardo Martino.

Por otra parte, de cara al primer choque contra Estados Unidos, Diego Cocca nuevamente dejó afuera de la lista a Víctor Guzmán, uno de los futbolistas más destacados de la Liga MX. A su vez, en diálogos con ESPN, el argentino comentó el motivo que lo lleva a no llamarlo a pesar del gran rendimiento que tiene el mediocampista de Chivas.

“Yo no veo a los que no convoco, sino a los que sigo convocando. Convoqué a 34 en estos dos partidos y ahora convoqué ocho nuevos más”, comenzó el timonel del Tri al marcar que no le llama la atención la actualidad del Pocho. A su vez, destacó que no hay extradeportivo para no llamarlo.

“Los que estén al nivel o los que consideremos que estén los seguiremos convocando. Sin duda, no hay otra cosa que no sea deportiva”, explicó el entrenador argentino. Y agregó: “(Estoy) tratando de bajarle una idea de juego al plantel. He notado mucha predisposición de los jugadores y así que no tengo duda que este torneo (Liga de Naciones de la Concacaf) nos va a dar la oportunidad de poder trabajar, de poder jugar, de poder competir y de poder crecer”.