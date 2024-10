Miguel Herrera es un entrenador de basta experiencia con paso por importantes instituciones y equipos. Más allá de haber dirigido a la Selección Mexicana entre 2013 y 2015, donde dirigió el Mundial de Brasil 2014, también tuvo pasos por Rayados, América, Tigres, entre otros. Sin dudas, una trayectoria sumamente destacada.

Sin embargo, en diálogo con Fox Sports, el Piojo confesó que estuvo a punto de asumir en una Selección de Sudamérica que atravesaba un gran momento futbolístico. Un equipo que había sido Campeón de la Copa América de manera muy reciente y que contaba con jugadores que se desempañaban en elite del futbol europeo.

Se trataba de Chile, flamante Campeón del a Copa América en 2015: “Yo firmo con Xolos, y Jorgealberto es el que me dice que me iba a ir a América o que me iba a buscar Cruz Azul” Y agregó: “Entonces me dijo que se pusiera una cláusula a mi contrato y yo le dije que sí; pero le dije que si me corría me tenía que pagar igual, y entonces aceptó, lo hicimos bien”.

Cuando lo llamaron desde la Roja les comentó justamente que tenía una cláusula de rescisión con Xolos: “A final de cuentas, cuando a mí me buscó la Selección de Chile, yo a la primera plática les dije que había esta situación, pero sí me hubiera gustado ir“.

Fabián Estay, ex futbolista y presente en la charla, fue quien confesó que Miguel Herrera fue tentado para la Copa América que se disputó en Estados Unidos; donde la carrera final se la llevó Juan Antonio Pizzi. “La cláusula fue la que me bajó (de llegar a Chile)”, confirmó el Piojo.

La Copa América 2016 terminó siendo una pesadilla para México

Quedará en el ideario qué hubiera pasado con aquella famosa llave de Cuartos de Final entre el Tri y Chile, que terminó con la escandalosa goleada por 7-0. Al final, tras la salida de Jorge Sampaoli fue Pizzi quien tomó las riendas y condujo al equipo sudamericano a su segunda copa al hilo.